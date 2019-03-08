Мы выбрали восемь самых разных таджикских женщин, которые сегодня представляют наше общество и попросили их рассказать о себе.

Вторая жена, Лолита:

- Я встретила своего нынешнего мужа год назад. Когда мы начали встречаться, он уже был женатым мужчиной, но я об этом не знала. Я же никогда не была замужем, детей тоже нет. А у него есть, причем несколько.

Он очень красиво за мной ухаживал: водил в самые дорогие рестораны, почти каждый день дарил гигантские букеты роз, подарки, был очень галантным и внимательным. Как вы уже поняли, он очень состоятельный, привлекательный мужчина, причем совсем не старый – ему чуть больше 30-ти.

Позже я узнала от знакомых, что он женат. Был большой скандал, но он убедил меня, что женили его по расчету. Как это обычно бывает - мама нашла скромную девушку из хорошей семьи дальних родственников. Его супруга - домохозяйка, воспитывает детей, ни в чем не нуждается, но любви в их семье нет.

Спустя полгода он предложил мне сделать никох. К тому времени я без памяти в него влюбилась, да и было мне уже 26 лет. Сами понимаете, такой возраст, что пора бы идти замуж. Мои родители живут в России, поэтому им я сказала, что иду первой женой.

Живем мы хорошо. Конечно, со мной он проводит не все вечера, но при первой возможности бежит ко мне. На праздники обычно он сначала «отмечается» там, поздравляет родителей и домашних, а чуть поздно вечером приходит ко мне и остается до утра. Как и его первая жена, я не работаю. Муж меня полностью содержит, я ни в чем не нуждаюсь.

Однажды его жена позвонила мне. Начала оскорблять, угрожать. Я рассказала об этом супругу, он обещал разобраться. Больше мне никто никогда не звонил.

Честно говоря, я не знаю, что меня ждет дальше. Пока меня всё устраивает. Ну, почти всё. О далеком будущем я стараюсь не задумываться.

иллюстративное фото Asia-Plus

Домохозяйка, Заррина Боева:

- Замужем я давно и жизнь, я вам скажу, эта совсем нескучная. Для начала хочу отметить, что для человека, который начал активно работать со студенческой скамьи и продолжал практически вплоть до самой свадьбы, вдруг оказаться домохозяйкой было сложно. Но я быстро вошла во вкус по мере того, как открывала невидимые стороны своей новой «работы». А быть домохозяйкой – тоже работа.

Будние дни таджикских домохозяек начинаются намного раньше тех, кто работает в офисах и конторах, и заканчивается поздней ночью, когда все уснут. Я просыпаюсь в 6 утра, чтобы приготовить завтрак, подготовить костюм для мужа, вычистить его ботинки. Ко времени пробуждения моего супруга у него уже все готово. Я делаю это каждый день, в настроении я или нет, больна или здорова.

Проводив мужа на работу, я начинаю умывать, кормить, купать детей, убирать со стола, мыть посуду. Затем начинаю уборку, которая состоит из нескольких этапов. Вообще, если у тебя маленькие дети, то убираться приходиться целый день. Время летит так быстро, что не успев оглянуться, понимаешь, что пора готовить ужин. Мои домашние любят вкусно поесть, поэтому я готовлю сложные блюда – плов, манту, лагман, причем лапшу я делаю домашнюю; из магазина моему мужу не нравится.

Мама говорит, что, не смотря на усталость, нужно мужа встречать с улыбкой, красивой. Обязательно выслушать его за ужином, расслабить, сделать массаж. А еще нужно детей уложить, почитать им на ночь сказку, а когда все заснут, убрать весь бардак, который появился за вечер.

И это мне еще повезло, что с мужем мы живем отдельно от его родителей, поэтому подстраиваюсь я только под него.

Бизнесвумен, Лайло Тагаева:

- Мой день начинается с намаза в 6:30 утра, а заканчивается поздним ужином с мамой или прогулкой, или походом в кино, по-разному. Ну, это в идеале. А работаю я столько, сколько нужно, иногда до часу ночи. Мне нравится работать, когда другие уже спят. Я вижу в этом преимущество.

Лайло Тагаева фото из личного архива

У меня времени хватает почти на всё, спасибо за это такому полезному умению как делегирование задач. Хотя иногда всё ещё хочется контролировать все процессы самой. Но я воспитываю в себе доверие к команде, ведь она моя вторая семья, с кем я провожу большую часть своего времени.

В этом году у меня 49 задач, которые я должна воплотить в жизнь и мечты у меня самые разные. Например, научиться кататься на велосипеде, прочитать 100 книг, слетать на Бали.

Другой неактуальный стереотип в нашем обществе, что если ты успешная, то ты ни в ком и ни в чем не нуждаешься. Да, я могу себя обеспечить, но разве это всё, что нужно для полноценной счастливой жизни? Любая бизнес леди, точно так же, как и все остальные, нуждается в защите, заботе, любви. И самое интересное, когда все амбиции в бизнесе удовлетворены, как раз хочется реализовать себя в качестве любящей жены и мамы на все 100%. Такие женщины воспитают потрясающее поколение.

Госслужащая, Зарина Хакимова:

- Я работаю на госслужбе уже много лет. Когда мои дети немного подросли, я отправила свое резюме на несколько вакансий. Первыми откликнулись из министерства, где я сейчас работаю. Я прошла конкурс и заняла свою позицию. После были другие предложения по работе, в том числе, в частные компании, но я отказывалась. Не хочу, чтобы у меня была репутация человека, который постоянно меняет работу. Дерево дает глубокие корни в одном месте. Если его постоянно пересаживать, оно погибнет.

Мой рабочий день начинается в 8 утра, заканчивается в 17.00. На госслужбе не приветствуются опоздания, но руководство у нас понимающее. Иногда я могу опоздать на 5 или даже 10 минут, или отпроситься на полчаса или час по личным делам. Обычно нам идут навстречу, потому что когда необходимо, мы тоже можем задержаться на работе до 18.00. У нас пятидневная рабочая неделя, но если проводятся крупные мероприятия, нас могут вызвать на работу в выходные. В течение года в нерабочее время госслужащие также принимают участие в хашарах (субботники) и маршировках.

Женщин на госслужбе не притесняют, даже наоборот. Лидер Нации, Основоположник мира и национального единства, наш президент Эмомали Рахмон создает все необходимые условия для того, чтобы женщины могли реализовывать свой потенциал.

На базе министерств и ведомств существует множество программ, которые поддерживают и помогают женщинам, на руководящие позиции управлений и ведомств тоже все чаще назначаются именно женщины. Так что если вы рассчитываете на карьерный рост – то госслужба именно то, что вам нужно.

иллюстративное фото Asia-Plus

Жена мигранта, Азиза Алимуродова:

Замуж я вышла в 18 лет, муж увидел меня, когда я еще училась в школе. Он наш сосед, мы их хорошо знали, и поэтому отец сразу дал свое согласие. Мой муж выезжал на заработки в Россию и до нашей свадьбы, его почти не было здесь никогда. Если честно, я об этом совсем до свадьбы не думала, мне он нравился, и я собиралась замуж.

Мы поженились, через 1,5 месяца после свадьбы он уехал. Муж очень хорошо со мной обращался, поэтому, когда он уезжал обратно в свою Москву, мне было очень тяжело, я несколько дней плакала.

Но потом пришла свекровь и спросила, мол, долго ли я собираюсь плакать, и я стала домом заниматься.

Мы живем в хавли, кроме родителей мужа с нами живет еще его старший брат с семьей, он не мигрант, он работает здесь и его жене хорошо. Вечером после ужина они уходят к себе в комнату, они отдыхают, а я остаюсь со свекровью, помогаю ей чем-нибудь или просто слушаю ее рассказы, иначе, что мне еще делать?

Первого сына я родила ровно через девять месяцев, после того, как уехал муж. Всю беременность была одна, из роддома меня забирали родственники, сына он в первый раз увидел через телефон. Вживую он его увидел только, когда ему было семь месяцев, муж приехал на два месяца, опять было все очень хорошо, он мне и с ребенком помогал, но потом он опять уехал.

Так и пошло-поехало, теперь у нас уже трое детей, старшему сыну девять лет, но я как-то села и постаралась посчитать – за десять лет нашей совместной жизни мы вместе с мужем прожили 22 месяца.

иллюстративное фото Asia-Plus

Всё остальное время он живет в своей Москве, а я здесь. Если честно, много думаю о том, что у него есть там женщина, мужчина же не может жить всегда один. Он приезжает, я вижу, что вещи у него чистенькие, но моя мама говорит, что просто у них семья такая аккуратная, поэтому у него всё в порядке. Это так, конечно, но кто его знает. Я стараюсь гнать от себя эти мысли. В любом случае, как бы там ни было, он когда-нибудь всё равно ведь вернется ко мне.

Активист, Зуля Рахматова:

- Я знаю, что в Таджикистане многие женщины начинали заниматься благотворительностью, но потом бросали это дело, потому что не могли справиться со шквалом критики в свой адрес. Это тяжело, конечно, критику не каждый человек выдержит, но я выдержала и продолжила заниматься благотворительностью. На критику нужно отвечать действиями: мы публикуем фото-отчеты в публичном пространстве, всё подробно описываем. Они думают, что я хочу попасть во власть, стать депутатом, а у меня просто есть элементарное чувство сострадания.

Зуля Рахматова фото из личного архива З.Рахматовой

Они не понимают, как я могу постоянно улыбаться? А я могу, потому что я вижу, что добро в Таджикистане у нас набирает обороты. Люди удивляются, мол, как можно за неделю собрать более 60 тысяч сомони пожертвований в Таджикистане, а вот оказалось, что можно. Просто надо самим что-то делать, а не сидеть и не ждать, что кто-то изменит твою жизнь к лучшему.

Например, я первая выставила в социальных сетях видеоролик, в котором парень избивает девушку. Мне прислали этот ролик в личку и сказали, мол, Зуля опубликуй, пожалуйста, иначе никто не хочет, все боятся, что потом пострадают от этих парней. Когда мне показали этот ролик, я не подумала о своей безопасности, я подумала: «А жива ли эта девушка? Где она?», и тут же опубликовала.

Кроме того, я вспомнила про то, как у нас в Душанбе дети пропадали, а вдруг, их вот также запихивали в багажник, а кто-то потом побоялся об этом рассказать.

В общем, не надо проходить мимо, не надо считать, что твоя хата с края, когда видишь что-то плохое, не надо думать, что это не твоя дочь, поэтому тебя это не касается – касается еще как.

Сельчанка, Хикматой Курбанова:

- Мы с мамой и келинкой встаем в четыре или пять часов утра, когда еще темно, хотя летом не темно, летом светло. У меня есть еще младшие сестренки, но они встают позже. Встаю, иногда иду доить корову, иногда иду печь лепешки, делать завтрак, воды нужно принести домой – дел много. Накормим завтраком всех в доме, поедим сами, потом убираем со стола, потом убираемся дома, подметаем, потом готовим что-то на обед, на вечер иногда не готовим, едим то, что приготовили на обед, хотя иногда готовим и на ужин отдельно. Лепешки печем раз в неделю рано утром. Спать ложимся в девять часов вечера. Вечером еще смотрим телевизор, таджикские каналы, других у нас нет.

Что самое сложное в домашней работе? Не знаю, я всю жизнь занималась домашней работой с утра до ночи, в нашем доме живут 11 человек, из них трое детей и за всеми нужно ухаживать. Этим занимаемся только мама, я и келинка.

Я была замужем, у меня есть маленькая дочка, но муж уехал в Россию, сначала высылал деньги, а потом перестал. Потом сказал, что нам нужно развестись, чтобы он себе сделал гражданство в России, чтобы больше зарабатывал денег. Он обещал, что тогда я смогу приехать к нему, жить с ним, я очень хотела, но ничего этого не случилось. Я вернулась домой, живу с родителями, брат на заработках в России, он нам высылает деньги.

иллюстративное фото Asia-Plus

Предприниматель в сфере торговли, Дильбар Расулова:

- Когда я окончила университет - это было в 1997 году - зарплаты учителей были такими низкими, что я поняла – работать по специальности не смогу, не прокормлю себя. У меня были кое-какие деньги, и я начала ездить в Алматы за вещами. Это было настоящее челночество, даже вспоминать страшно. Мы ездили через Узбекистан в Казахстан, сутками находились в пути, дороги были криминальными, в Казахстане - рэкетиры, ото всех приходилось откупаться – и от бандитов, и от милиционеров; мы границы и через поля переходили, и в кузовах грузовиков переезжали, чего мы только там не пережили. Большинство челночниц были женщинами, потому что к мужчинам придирались больше, им было труднее, нам - легче.

Дильбар Расулова cоцсети

Сейчас я бы ни за какие деньги не согласилась всё это испытать еще раз, а тогда не было выхода. Сначала у меня был свой отдел в магазине в центре города, где я продавала привезенные вещи, теперь у меня свой магазин. Я давно не езжу в Алматы, все вещи привожу только из Турции. Это, конечно, совсем другая история: в Турции нет рынков, мы покупаем товар в магазинах, они шикарно оборудованы, ты просто выбираешь то, что тебе нравится, товар привозят в гостиницу, а потом ты его отправляешь в Душанбе. Я всегда руководствуюсь таким правилом: покупаю только то, что надела бы сама, поэтому все вещи удается всегда реализовать, а вообще для нашего бизнеса – остатки товара - это самое страшное.

Наши деньги чистые, мы их действительно своим трудом заработали. Можно было бы, конечно, сидеть и смотреть, что тебе муж принесет, но и всю жизнь так просидеть. Я работала, экономила, терпела, чтобы сейчас суметь себе позволить отдохнуть в Европе, купить недвижимость и ни в чем не нуждаться. Я ставила цели, и я их достигла.

Недавно знакомая, говорит, мол, муж сам ездит в Турцию, а её с собой не берёт, и я подумала – «слава Аллаху, что я всё могу сама себе позволить».

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