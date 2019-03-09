Два года назад, в январе 2017-го, была обнародована информация о том, что Азиатский банк развития выделил Таджикистану полмиллиона долларов на разработку технико-экономического обоснования инвестиционного проекта, который должен был увеличить производство молочной промышленности. Мы решили поинтересоваться, что стало с тем проектом, и какова в целом ситуация в молочной промышленности.

Минэкономразвития и торговли подтвердило, что за счет Спецфонда технической помощи АБР Таджикистану было выделено $500 тысяч для реализации проекта «Достижение продовольственной безопасности через развитие молочной промышленности, устойчивой к изменению климата».

Поголовье скота во всех категориях хозяйств на начало 2018 года составляло 2,317 млн., из них 1,195 млн. коров, в том числе дойных – 551,77 тыс. голов. На начало текущего года число коров увеличилось до 1,205 млн., а число дойных коров достигло 650, увеличившись на 1,1%.

В Госкомитете по инвестициям и управлению госимуществом «АП» сообщили, что «в соответствии со вторым компонентом проекта, будет предоставлено инвестиционное финансирование производителям молока из домохозяйств, дехканских хозяйств и предприятий, функционирующих в секторе молочного производства, а также переработчикам, предприятиям по разведению скота, поставщикам средств производства, и поставщикам услуг из частного сектора.

Деньги будут направляться через отобранные финансовые учреждения, удовлетворяющие требованиям оценки благонадежности АБР.

Это по плану.

В АБР пояснили, что выделенные $500 тысяч были потрачены на разработку ТЭО проекта. Но до настоящего времени он не получил ни одобрения, ни финансирования. Более того, проект был временно приостановлен Таджикистаном, «с учетом других первоочередных приоритетов страны на данном этапе» - отметили в Госкоминвесте.

Молочной продукции Таджикистану почти хватает

Таджикистан практически полностью обеспечивает потребности жителей в молочной продукции.

По данным Минсельхоза, производство молока в 2017 году составило около 95 тыс. тонн, а в 2018 году – более 98 тыс. тонн.

Фото Asia-Plus

«По утвержденным нормам потребление молока и молочной продукции на человека в Таджикистане составляет 115,3 кг. Исходя из данных Агентства по статистике, в 2017 году на душу населения было произведено 107,5 кг молока. Таким образом, население страны было обеспечено молоком на 93,2%. В следующем, 2018 году, производство молока и молочной продукции на человека было увеличено до 109,2 кг, и процент обеспеченности достиг 94,7%», - сообщили «АП» в Минсельхозе.

Поясним, что потребность в том или ином виде продукта рассчитывается в соответствии с рекомендуемыми физиологическими нормами питания (ФНП), утвержденными постановлением правительства РТ № 451 в августе 2018 года.

На 1 декабря 2018 года производство молока увеличилось в хозяйствах Хатлонской области на 4,2%, Согдийской области на 3,3% и ГБАО на 1,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

По молоку и молочным продуктам в нашей стране утверждена ФНП в количестве 316 грамм в сутки на человека. Отметим, что это почти в три раза больше, чем было заложено в минимальный набор продуктов питания (продуктовую корзину) в 2012 году.

В соответствии с Постановлением правительства РТ № 451, норма потребления по молоку и молочным продуктам в месяц составит 9,5 кг, а за год - 115,3 кг. Между тем, фактическое потребление по прошлому году составило 109,2 кг, или 94,7% от ФНП.

То есть, Таджикистан близок к достижению установленной по стране ФНП. Одновременно заметим, что таджикская норма потребления молочных продуктов намного меньше, чем в соседних странах: в 2,5 меньше, чем в Казахстане, и в 1,7 раз меньше, чем в Кыргызстане. Не говоря уже о рекомендации Всемирной организации по здравоохранению, которая по молоку втрое выше, чем установленная отечественная норма.

О чём был проект?

Проект должен способствовать инвестициям в сельское хозяйство в целях поддержки продовольственной безопасности, повышения добавленной стоимости и увеличения занятости в сельских районах.

Результатом проекта должно стать развитие цепочки добавленной стоимости в молочном производстве при руководящей роли частного сектора.

В республике насчитывается 152 пункта по приему молока, работает 50 предприятий по его переработке. В ближайшее время планируется создать еще 10 новых. Все предприятия по выпуску молочной продукции функционируют за счёт собственных оборотных средств. В 65 городах и районах республики налажено производство многих видов молочной продукции, начиная от кефира и йогурта до курута и сыра из молока мелкого рогатого скота, и их расфасовка.

В соответствии со вторым компонентом проекта, должно быть предоставлено инвестиционное финансирование производителям молока из домохозяйств, дехканских хозяйств и предприятий, функционирующих в секторе молочного производства, переработчикам, предприятиям по разведению скота, поставщикам средств производства, а также поставщикам услуг из частного сектора.

Финансовые средства будут направляться через отобранные финансовые учреждения, удовлетворяющие требованиям оценки благонадежности АБР.

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