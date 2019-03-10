Иногда слушая понравившуюся песню или смотря красивый клип, сложно догадаться, из какой страны тот или иной певец или певица.

Решили рассказать вам вместе с порталом Кактакто об артистах из Центральной Азии, чьи голоса покорили мировую сцену.

Казахстан

Димаш Кудайберген

TimePress

Самый известный казахский вокалист, инструменталист и композитор. Диапазон голоса Димаша — шесть октав. Он завоевал известность в Китае благодаря участию в популярном телевизионном шоу Singer 2017. В соревновании с признанными певцами он дошел до финала, заняв второе место.

27 июня 2017 года в рамках ЭКСПО-2017 в Астане прошел первый крупномасштабный сольный концерт Димаша Кудайбергена «Bastau» («Начало»), вместивший около 30 000 зрителей, удостоивших концерт восторженными отзывами. В этом же году Димаш получил несколько музыкальных наград, в том числе «Лучший азиатский певец» на 24-й Китайской премии в области музыки в Китае (считается китайским эквивалентом «Грэмми»), и «Самый популярный зарубежный певец» на Музыкальном гала в Tencent MTV Asia.

Димаш исполняет композиции на русском, испанском, английском, французском и других языках.

Скриптонит

Под псевдонимом Скриптонит выступает рэпер из Казахстана. Настоящие имя исполнителя — Адиль Жалелов.

Будущий певец родился 3 июня 1990 года в Павлодаре (Казахстан). Путь Адиля к становлению рэп-исполнителем начался в юном возрасте, ему было всего в 11 лет. Все началось с увлечением песнями Децла.

Сочинять музыку Адиль начал в 15 лет, а уже в 16 впервые выступил перед сравнительно большой публикой. Дебют исполнителя на сцене произошел во время городского фестиваля. В период с 2009 по 2013 годы Адиль успел получить славу исполнителя «настоящей трэп-музыки», однако популярность к рэперу пришла после того, как он вместе с Ануаром выпустили клип для трека VBVVCTND.

24 ноября 2015 года долгожданное событие произошло: вышел альбом «Дом с нормальными явлениями». Запуск прошел крайне успешно, и проект занял вторую строчку в соответствующем чарте iTunes. В сентябре 2016 года российское издание мужского журнала GQ признало Скриптонита «Открытием года».

Jah Khalb

Бахтияр Мамедов (а именно так зовут рэпера) родился 23 сентября 1993 года в Казахстане в очень музыкальной семье. В пятом классе Бахтияра отдали в музыкальную школу, где он освоил игру на саксофоне.

С тринадцати лет Бахтияр работал на студиях, писал минусовки, которые продавал за копейки, выкладывал музыку в интернете. К выпускному классу Бахтияр понял, что хочет посвятить свою дальнейшую жизнь творчеству и решил получить классическое музыкальное образование.

В 2014 году он выпустил свой первый альбом «Все, что мы любим», состоящий из 10 треков, а уже в 2017 Jah Khalb получил премию «Золотой граммофон» за песню «Медина» в номинации «Прорыв года».

Линда

Российская певица, исполняющая музыку в жанре трип-рок родилась 29 апреля 1977 года в Кентау, Казахстан.

Первое время автором музыки для Линды был композитор Максим Фадеев. После расставания с Фадеевым Линда начала писать стихи и музыку самостоятельно, а также сотрудничала с такими авторами, как Евгений Поздняков, Мара и Любаша. За свою карьеру певица продала более 3 миллионов экземпляров альбомов в России.

А-Студио

Основал группу казахский музыкант Байгали Серкебаев. До 1987 года группа аккомпанировала Розе Рымбаевой. В настоящее время в коллективе участвуют пять человек: Байгали Серкебаев, Владимир Миклошич, Кети Топурия (солистка), Евгений Дальский (ударные) и Сергей Кумин (гитарист).

До 2000-х годов вокалистом и лицом группы являлся Батырхан Шукенов. Известные песни того периода – «Джулия», «Нелюбимая». В период появления Кети в коллективе выходит хитовая песни «Улетаю», «Также как все», «Только с тобой», «Тик-так».

Nazima

Назима Джанибекова родом из Шымкента. Ей 27 лет (21 октября 1990). Воспитывалась в традиционной мусульманской семье. Еще будучи ребенком, она мечтала петь на сцене. В 12 лет девочка стала победительницей международного конкурса «Очаровашка», выступив с песней на казахском языке.

В 21 год Назима стала финалисткой казахской версии «Фабрики звезд». После участия в проекте «Хочу стать звездой» девушка стала солисткой девичьего трио ALTYN GIRLS, но позже группа распалась. Назима не сдавалась и приняла участие в конкурсе «Песни на ТНТ». Талант девушки заметил Тимати и пригласил в команду Black Star.

Таджикистан

Жасмин Каримова

Жасмин — уроженка Таджикистана. В детстве жила в Австралии, затем в США, Голландии.

В 2015 году девушка покорила жюри на голландской версии проекта «Голос». В 2017 году у нее вышел совместный клип с исполнителем L’One на песню «Дорога». Цветущая сакура, горные и городские пейзажи впечатляют аудиторию.

MANIZHA

Манижу Сангин (Хамраеву) из Таджикистана называют певицей нового поколения.

Манижа Хамраева (Сангин) родилась 8 июля 1991 года в городе Душанбе, Таджикистан. В 1994 году из-за гражданской войны в Таджикистане семья двухлетней Манижи переехала в Москву. Здесь она с детства занимается пением, посещала музыкальную школу по классу фортепиано.

Ее главой площадкой для завоевания поклонников стали социальные сети — в основном Instagram, где 15-секундные необычные, яркие и запоминающиеся видеоролики сделали ее знаменитой, а со временем превратились в новый полноценный медиапродукт. Сегодня за ее творчеством только в Instagram следят более 400 тыс. подписчиков.

Про такую, как Манижа, говорят: «Она сделала себя сама». Свои песни и музыку она пишет сама, придумывает клипы, сама их снимает, монтирует и сама выступает в качестве режиссёра.

Узбекистан

Согдиана

Настоящее имя певицы Оксана Нечитайло. Она родилась 17 февраля 1984 в Ташкенте в семье инженера и врача. Родители, поощряя талант дочери, отдали ее в музыкальную школу имени Глиера. В 2001 году Оксана решила поступать в Национальную узбекскую консерваторию на эстрадное отделение. В этом же году вышел ее первый альбом– «Mening Kunglim» ( «Моя душа»), в который вошли песни на узбекском, русском и английском языках. Среди них были популярные композиции «Ассоль» и «Ночь и солнце».

В 2006 году Оксана отправилась покорять Москву и стала участницей «Фабрики звезд-6». Проект принес ей популярность.

Наргиз Закирова

Малой родиной певицы является город Ташкент. Наргиз 46 лет (6 октября 1971). Девочка родилась в музыкальной семье: дедушка был родоначальником оперы Узбекистана, ее дядя — солист популярной в СССР группы «Ялла».

В подростковом возрасте Наргиз приняла участие в «Юрмале-86» с песней «Помни меня». Училась на вокальном отделении в цирковом училище. Выступала в экстравагантном образе, за что ее назвали узбекской Мадонной. После развода с мужем Наргиз эмигрировала в США, где продолжила заниматься музыкой.

В 2013 году женщина стала участницей проекта «Голос», который принес ей всероссийскую известность. Клип «Вдвоем», в котором Наргиз поет дуэтом с Максимом Фадеевым, набрал в YouTube 149 миллионов просмотров.

Севара Назархан

Севара родилась 23 декабря 1976 года в Андижане. Ее мама, будучи преподавателем музыки, прививала ей любовь к творчеству. В 1998 году девушка переезжает в Ташкент и поступает в Государственную консерваторию, где знакомится с нужными людьми.

В 2000 году девушка записала альбом «Bahtimdan», ставший популярным в Узбекистане. В 2010-м под псевдонимом «Севара & Эльф» был издан альбом «Так легко». Это первая пластинка певицы на русском языке.

Алексей Чумаков

Алексей родился 12 марта 1981 года в Самарканде. Мальчик начал петь в пятилетнем возрасте. Родители отдали его в музыкальную школу, чтобы его талант развивался. Популярность ему принесло участие в проекте «Народный артист — 2003».

Слушатели знают его по таким песням, как «Песня о любви», «Тут и там», «Небо в твоих глазах» и другие.

MC Doni

Достонбек Исмаилов (это настоящее имя рэпера и ди-джея) родился в Ташкенте 18 декабря 1985 года, однако все его детство прошло в Фергане.

Мальчик увлекался боевыми искусствами, в том числе и боксом. Рэп стал вдохновлять его еще во время обучения в школе. Уже в Узбекистане он пробовал себя в роли диджея. После переезда в Москву Достонбеку пришлось работать на стройке, но он совмещал это с выступлениями в клубах.

Музыкант не скрывает своего происхождения, а наоборот всячески делится историей своего успеха. Его клип с российской певицей Натали «А ты такой…» набрал 188 млн просмотров в Youtube.

Кыргызстан

Кайрат Примбердиев

Талантливый певец-самоучка из Кыргызстана. Своим вокальным мастерством он сумел покорить соотечественников, а благодаря таким телешоу, как «Главная сцена» и «Голос», прославился и в России.

Кайрат родился в Ошской области. В 14 лет Кайрат Примбердиев стал ходить в кружок народного кыргызского эпоса «Манас», потом учился играть на традиционном среднеазиатском инструменте комуз и только после совершеннолетия стал брать уроки вокала. Но фактически он является самоучкой и развил голосовые связки самостоятельно.

Город 312

Группа была образована 14 октября 2001 года в Кыргызстане и названа в честь города Бишкек, телефонный код которого — 312. У «Города 312» много известных альбомов: «Вне зоны доступа», «213 дорог», «Обернись», «Новая музыка», «Без вариантов», «Live». Группа была удостоена MTV Europe Music Award в номинации «Лучший российский исполнитель».

Часто песни «Города 312» используются в качестве саундтреков к российским фильмам («Ночной дозор», «В ожидании чуда», «Питер FM»).