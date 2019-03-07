Еще два крупных населенных пункта Хатлонской области появились на карте покрытия сети 4G компании «МегаФон Таджикистан». Оператор первым запустил базовые станции четвертого поколения в районе Вахш и городе Левакант. Таким образом, еще порядка 30 000 жителей побережья реки Вахш в регионе могут пользоваться мобильным интернетом на скоростях, превышающих возможности сети 3G до десяти раз.

«Обеспечив скоростным доступом жителей областного центра, мы приступили к планомерному запуску сети 4G в районах Хатлона. В первую очередь оборудование устанавливается в наиболее крупных населенных пунктах. Так, в Леваканте живут более 15 тысяч человек, практически столько же – в райцентре Вахш. Причем в зону действия новых базовых станций попадают и небольшие селения, находящиеся поблизости. Их жители также могут теперь смотреть онлайн-видео без задержки изображения или скачивать файлы до десяти раз быстрее, чем раньше», – рассказывает директор регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Хатлонской области Маджид Сайтасанов.

Средние скорости мобильного интернета 4G составляют 10-15 Мбит/с. Это позволяет на порядок быстрее, чем в 3G, скачивать музыку и фильмы, играть в онлайн-игры без «торможения». В любом месте, где действует новая сеть, можно за считанные секунды открывать сайты, пользоваться электронной почтой. Это уже оценили сотрудники компаний и организаций, работающих в тех городах и поселках Вахшанской долины, где «МегаФон Таджикистан» запустил связь четвертого поколения.

«Очень рад, что мой смартфон «поймал» сеть 4G. Теперь могу просматривать рабочую почту и дома, и в гостях у родственников. Если возникает срочный вопрос, его сейчас легко решить «двумя кликами», переслав коллегам нужный файл. Даже довольно «тяжелые» презентации «летают» так, что надолго отвлекаться от домашних дел не приходится. И за работу душа спокойна!» – делится житель города Левакант Исматулло Вохидов.

Для того, чтобы пользоваться всеми возможностями скоростной сети, абоненту необходимо мобильное устройство с поддержкой технологии 4G. К таким относится большинство смартфонов, имеющихся сейчас в продаже. Выбрать модель, подходящую по цене и функционалу, а также получить консультации по настройке для работы в сети 4G можно в салонах «МегаФон Таджикистан» или на сайте http://www.megafon.tj/, где специалисты компании ответят на любые вопросы онлайн.

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