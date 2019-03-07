Два года назад в кишлаке Имом Шугнанского района стая волков загрызла насмерть двухлетнего мальчика.

Две жительницы сельского кишлака Миденшор джамоата Поршинев Шугнанского района Горно-Бадахшанской области погибли в результате нападения стаи волков сегодня утром, 7 марта. Специалисты говорят, что стая волков могла спуститься в кишлак в поисках пропитания, но столкнувшись с людьми, напала на них.

Жертвами стаи волков стали две жительницы кишлака Миденшор – 83-летняя мать и её 55-летняя дочь. Как сообщили «АП» жители кишлака, женщины собирались совершить утренний намаз, вышли во двор своего дома, где на них напала стая волков - обе женщины скончались.

Информацию о нападении волков на людей подтверждают и в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС).

По словам кандидата биологических наук, председателя ассоциации охотников Таджикистана Алихона Латифи стаю волков, которая напала на людей необходимо выследить и отстрелять, чтобы животные не повторили нападение, и для этого нужно вызвать специалистов - охотников.

Латифи отмечает, что после отстрела нужно провести анализы, чтобы определить - не заражены ли волки бешенством.

"В прошлом году мы отстреляли волков в центральной части Таджикистана, не на Памире, провели анализы и оказалось, что у волков было бешенство. Мы не знаем ситуацию по Шугнану, возможно, это тоже бешенство", - говорит он.

По словам Латифи, следует разобраться с существующей ситуацией, провести биотехнические мероприятия: выяснить численность волков, определить количество животных, которых нужно отстрелять, чтобы огранить их число вокруг сёл.

"Мы проводим отстрелы волков для регулирования их численности, но не на постоянной основе. Охота на волков - дело непростое, нужно создавать специальные команды. Мониторинг волков проводить тоже достаточно сложно, потому что это умное и скрытное животное", - объясняет Латифи.

Жители ГБАО отстрелили волка, который нападал на людей в феврале.

Причины нападения стаи специалист связывает с возможным голодом животных из-за снежной зимы: хищники спустились в кишлак в поисках домашнего скота, но столкнулись с людьми.

"Но на самом деле причин нападения может быть множество, нужно изучить ситуацию. Численность копытных на Памире хорошая, значит, выросла и численность волков", - говорит Латифи.

Нападение волков на людей в зимнее время нередкое явление в горах Таджикистана. О таких случаях сообщается ежегодно, например, в январе этого года волки напали на пятилетнего ребенка из селения Даштак, Шугнанского районе в девяти километрах от Хорога. Через некоторое время волки напали на 30-летнего сотрудника милиции в этом же кишлаке.

В 2017 году стая волков напала на двухлетнего ребенка в кишлаке Имом Шугнанского района, мальчик погиб на месте от полученных травм.

В Таджикистане охота на волков проводится по лицензии, которую можно получить в Комитете по охране окружающей среды при правительстве республики бесплатно.

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