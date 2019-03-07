Хоким Сурхандарьинской области Узбекистана Баходир Пулатов пригласил председателя Хатлонской области Таджикистана Курбона Хакимзода  вместе праздновать Навруз.

Об этом «АП» сообщил источник в администрации главы Хатлона.

Кроме главы Хатлона на основные праздничные мероприятия Сурхандарьинской области, которые состоятся 17 марта в Термезе, приглашены мэр города Турсунзаде Абдукодир Вализода, начальники таджикских таможенных и пограничных постов, расположенных на границе с южным регионом Узбекистана.

На праздновании Навруза в Термезе ожидается совместный концерт мастеров искусства Хатлона и Сурхандарьи.

Ходить в гости друг к другу стало доброй традицией регионов Таджикистана и Узбекистана.

Руководство Хатлонской области стало постоянным гостем мероприятий в Термезе. Мэр Сурхандарьи Баходир Пулатов осенью посетил Турсунзаде и принял участие в празднике Мехргон.

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