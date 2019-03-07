В ближайшие дни планируется расширение филиальной сети Спитамен Банка в городах и районах республики. О том, когда заработают новые ЦБО, и какие услуги для клиентов там будут доступны, а также о дальнейших планах банка в интервью «Азия-Плюс» рассказал Начальник Департамента операционной деятельности и казначейства Спитамен Банка Алишер Дододжонов.

- Сколько филиалов и ЦБО Спитамен Банка на сегодняшний день действуют по республике?

- В настоящее время по республике функционируют 11 филиалов и два ЦБО, в которых наш банк старается оказать качественные банковские услуги населению. В последние годы интенсивно растёт спрос на банковские продукты и услуги. Повышается уровень финансовой грамотности среди населения, в банковском секторе развивается конкуренция, а население всё более избирательно подходит к выбору банка.

Для того, чтобы успешно развиваться в этих условиях, Спитамен Банк особое внимание уделяет расширению линейки банковских продуктов, максимально отвечающих желаниям и требованиям клиентов на современном банковском рынке.

Активное развитие расчетно-кассового обслуживания на данный момент является одним из приоритетных направлений деятельности Спитамен Банка. Понимая всю важность вопроса обеспечения населения максимальным доступом к банковским продуктам и услугам, наш Банк постоянно расширяет свою филиальную сеть, непрерывно совершенствуя при этом существующие финансовые продукты, и внедряет новые сервисы.

В 2018 году были открыты ЦБО в городах Яван и Пенджикент. Они оснащены новейшими технологическими решениями, отвечающими требованиям современного банковского офиса.

- Как выбирается населенный пункт для открытия центра банковского обслуживания? К примеру, почему Спитамен Банк обратил свое внимание именно на Вахдат, Яван, Бохтар и Пенджикент?

- Спитамен Банк, как социально-активный Банк, стремится стать ближе к своим клиентам. Целью нашего банка является предоставление клиентам качественных и удобных продуктов и услуг в любой точке республики. В настоящее время в Банке ведется активная работа по расширению географии обслуживания.

В ближайшие дни филиальная сеть Спитамен Банка пополняется сразу пятью новыми центрами банковского обслуживания: один в городе Вахдате, три центра будут открыты в Хатлонской области – один в городе Яване и два в городе Бохтаре, а также один центр откроется в городе Пенджикент Согдийской области.

Открытие дополнительных офисов в этих регионах обусловлено плотностью населения и постоянно увеличивающимся спросом на банковские продукты и услуги.

Главным преимуществом данных центров является их удобное месторасположение.

- Какие основные услуги будут доступны в этих ЦБО и в чем их преимущество?

- Новые офисы, как и все точки обслуживания Спитамен Банка, приведены к единому стандарту, обеспечивающему качественный и удобный банковский сервис.

На сегодняшний день филиальная сеть Спитамен Банка насчитывает 16 офисов, квалифицированный персонал которых готов предоставлять всесторонние консультации и готовые решения для каждого клиента.

Основой взаимоотношений Спитамен Банка с клиентами является индивидуальный подход к организации обслуживания и подбор банковских сервисов, максимально удовлетворяющих запросы каждого клиента.

Банк, в части оказания услуг, старается стать доступнее за счёт сокращения издержек операционной деятельности и внедрения современных банковских технологических решений, как в части удобства для клиента, так и в части финансовой доступности. Об этом свидетельствует недавнее снижение процентов по кредитам в национальной валюте сразу на несколько пунктов, а также снижение тарифов на кассовое обслуживание. Данные изменения распространяются на все категории клиентов в независимости от продолжительности обслуживания в Спитамен Банке.

- Сколько филиалов вы планируете открыть в этом году по Таджикистану?

- Для удобства своих клиентов Спитамен Банк намерен продолжать активное расширение филиальной сети и открывать новые точки обслуживания. До конца 2019 года мы планируем увеличить число наших филиалов до 18, в которых будет предоставляться весь спектр банковских услуг.