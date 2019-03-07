Вице-чемпион Таджикистана футбольный клуб «Худжанд» 6 марта провел свой первый матч плей-офф Кубка АФК-2019 против туркменского «Ахала», сообщает пресс-служба «Худжанда».
В упорной борьбе таджикские футболисты сыграли с хозяевами в ничью – 1:1. Счет в матче на 17 минуте открыл игрок «Худжанда» Джахонгир Эргашев, на 28 минуте хозяева забыли ответный гол.
Ответный поединок пройдёт 13 марта на стадионе «20-летия Независимости Таджикистана» в Худжанде.
Победитель этой пары получит путёвку в групповой этап Кубка АФК-2019 в Центральной зоне, где в квартете «D» сыграет с «Истиклолом» (Таджикистан), «Алтын Асыром» (Туркменистан) и «Дордоем» (Кыргызстан).
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