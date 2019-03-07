В Узбекистане появится система добровольной экологической маркировки, задача которой информировать граждан о свойствах продукции и технических процессах при ее создании. Такой документ разработал Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды, передает ИА «Фергана».

«Знак экологической безопасности ставится рядом со знаком соответствия или другими знаками, как подтверждение экологичности продукции, таким образом, чтобы не ввести в заблуждение потребителя и наиболее полно информировать потребителя об экологических свойствах продукции», - говорится в тексте проекта постановления президента.

Разработка стандартов маркировки будет вестись в 2019-2022 годах. Конечная цель программы — переход на международные экологические стандарты.

Знаком «экологическая безопасная продукция» будет помечаться продукция, при производстве которой оказывается наименьшее воздействие на окружающую среду, здоровье населения и биологические ресурсы.

Производители смогут размещать этот знак только после получения соответствующего свидетельства от Госкомэкологии. Если президент подпишет постановление в такой редакции, использовать слова «органика», «эко», «био» и тому подобные на упаковке, в наименовании и документах без прохождения процедуры маркировки и получения свидетельства будет нельзя.

При товарных характеристиках и рекламе продуктов, не прошедших маркировку, запрещено будет использовать надписи «экологически чистый», «экологически безопасный», «экологически благоприятный», «благоприятный к почве», «не загрязняющий», «зеленый», «благоприятный к природе» и «благоприятный к озон».

Органы по экологической маркировке должны будут иметь иметь систему управления качеством и соглашения о привлечении аккредитованных испытательных центров к испытаниям при процедуре маркировки.

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