Посредством социальных сетей в столичную милицию обратилась 33-летняя душанбинка, с просьбой найти и привлечь к ответственности молодого человека, который словесно оскорбил ее прилюдно.
По словам женщины, это произошло на территории 46 микрорайона столицы. Она также разместила в сети фотографию своего оскорбителя.
Сотрудники УМВД Таджикистана по городу Душанбе по данному обращению и распространенной фотографии задержали 25-летнего студента 6-го курса Таджикского государственного медицинского университета Хумайни Махмадджонова, сообщает пресс-служба столичной милиции.
Свидетели и сама женщина опознали студента-сквернослова.
Решением суда столичного района Фирдавси за мелкое хулиганство будущий врач оштрафован на сумму 385 сомони.
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