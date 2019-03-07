Посредством социальных сетей в столичную милицию обратилась 33-летняя душанбинка, с просьбой найти и привлечь к ответственности молодого человека, который словесно оскорбил ее прилюдно.

По словам женщины, это произошло на территории 46 микрорайона столицы. Она также разместила в сети фотографию своего оскорбителя.

Сотрудники УМВД Таджикистана по городу Душанбе по данному обращению и распространенной фотографии задержали 25-летнего студента 6-го курса Таджикского государственного медицинского университета Хумайни Махмадджонова, сообщает пресс-служба столичной милиции.

Свидетели и сама женщина опознали студента-сквернослова.

Решением суда столичного района Фирдавси за мелкое хулиганство будущий врач оштрафован на сумму 385 сомони.

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