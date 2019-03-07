Депутат маджлиса народных депутатов района Рудаки Давлатбек Шодиев, замглавы джамоата Чортеппа вышеназванного района Джума Мардонов, делопроизводитель Ахлиддин Бахриев, землемер Фаридун Норов и местный капитан милиции Азиз Файзов подозреваются сотрудниками антикоррупционного ведомства Таджикистана в мошенничестве.

Они, войдя в доверие местного жителя Диловара Махмудова, для выделения приусадебного земельного участка размером 3 сотки получили у него в качестве взятки в общей сложности 72 тыс. сомони, сообщает пресс-центр антикоррупционного ведомства республики.

В отношении вышеназванных чиновников возбуждено уголовное дело, ведется расследования.

Проблема с выделением земель в районе Рудаки существуют уже давно.

Напомним, ранее сообщалось, что за последние 20 лет в этом районе незаконно были распроданы свыше 2,5 тыс. гектаров земли.

Только в 2016 году органами прокуратуры были выявлены 960 фактов купли-продажи земли на общую сумму 45 миллионов сомони.

«В районе Рудаки проблема купли-продажи земли превратилась в неизлечимую болезнь, за последнее три года 58 дехканских хозяйств района по причине продажи их земель перестали существовать», - говорил на встрече с активом этого Района в октябре 2017 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

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