Нуриддин Саид, министр образования и науки Таджикистана, построил на своей малой родине – в джамоате Сангтуда Дангаринского района школу и детский сад. Об этом во время встерчи с активом района Шахритус сообщил глава Хатлонсокй области Курбон Хакимзода.
Он добавил, что помимо школы и детсада Нуриддин Саид намерен заасфальтировать дорогу на одной из улиц в Сангтуде.
Сам министр, присутствовавший на собрании, подтвердил слова руководителя области, сообщив, что сейчас уже установлены лотки вдоль улицы и как только потеплеет, рабочие приступят к ее асфальтированию.
Председатель Хатлонской области Курбон Хакимзода на встрече с активистам Шахритуса 10 февраля отметил, что руководители должны показать пример другим. И многие руководители уже приступили к реализации сових проектов.
В частности, глава района Кушониен Джаббори Гафор сказал, что их семья планирует отремонтировать автодорогу местного значения в джамоате Бохтариён и построить там автозаправочную станцию и баню.
Председатель Пянджского района Махмадюнус Сайфиддинзода отметил, что его семья и родные планируют провести капитальный ремонт Дворца культуры джамоата Сайфиддини Кабут, построить хранилище для сельхозпродукции и цех по производству консервов.
Председатель района Джалолиддини Балхи Убайдулло Файзулло сообщил, что он и его родные тоже будут строить объекты, в частности предприятия, чтобы организовать рабочие места для жителей района.
Председатель Явана Амирбеки Темур сказал, что в одном из дальних кишлаков построит медпункт, а также при помощи своих братьев откроет два класса в школе района Кушониён, откуда он родом.
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