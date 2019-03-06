Нуриддин Саид, министр образования и науки Таджикистана, построил на своей малой родине – в джамоате Сангтуда Дангаринского района школу и детский сад. Об этом во время встерчи с активом района Шахритус сообщил глава Хатлонсокй области Курбон Хакимзода.

Он добавил, что помимо школы и детсада Нуриддин Саид намерен заасфальтировать дорогу на одной из улиц в Сангтуде.

Сам министр, присутствовавший на собрании, подтвердил слова руководителя области, сообщив, что сейчас уже установлены лотки вдоль улицы и как только потеплеет, рабочие приступят к ее асфальтированию.

Председатель Хатлонской области Курбон Хакимзода на встрече с активистам Шахритуса 10 февраля отметил, что руководители должны показать пример другим. И многие руководители уже приступили к реализации сових проектов.

В частности, глава района Кушониен Джаббори Гафор сказал, что их семья планирует отремонтировать автодорогу местного значения в джамоате Бохтариён и построить там автозаправочную станцию и баню.

Председатель Пянджского района Махмадюнус Сайфиддинзода отметил, что его семья и родные планируют провести капитальный ремонт Дворца культуры джамоата Сайфиддини Кабут, построить хранилище для сельхозпродукции и цех по производству консервов.

Председатель района Джалолиддини Балхи Убайдулло Файзулло сообщил, что он и его родные тоже будут строить объекты, в частности предприятия, чтобы организовать рабочие места для жителей района.

Председатель Явана Амирбеки Темур сказал, что в одном из дальних кишлаков построит медпункт, а также при помощи своих братьев откроет два класса в школе района Кушониён, откуда он родом.

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