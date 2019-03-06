Популярная музыкальная группа «Авесто» 8 марта даст большой сольный концерт. Он пройдет в самом современном концертном комплексе столицы «Sooroosh hall» (здание «Вефа-центра»). Музыкальное событие пройдет под названием «Настоящий концерт».
Сегодня группа «Авесто» побывала в гостях у радио «Asia-Plus» и рассказала, чего ждать ценителям и почитателям творчества группы: будут как полюбившиеся хиты, так и новые песни.
Два часа живого звука ждут тех, кто придет 8 марта на "Настоящий концерт".
Именно настоящее живой звучание, настоящие чувства и эмоции обещают подарить своим зрителям музыканты группы «Авесто», которые в своем творчестве, музыканты синтезируют современную джазовую музыку и восточную этническую музыкальную культуру.
Последний раз группа «Авесто» давала большой сольный концерт семь лет назад.
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