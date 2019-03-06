Таджикистанцы запустили флешмоб в соцсети Фейсбук против повышения стоимости на мобильный интернет. Они меняют аватарки, постят в Фейсбуке надпись "Я против повышения цен на интернет!" c хештегом #я_против.

C 27 марта мобильные операторы установят новую стоимость за 1 Мб интернета в размере не менее 5 дирамов. Если в настоящее время один гигабайт интернета у таджикских операторов стоит примерно 30-35 сомони, то с 27 марта будет стоить не менее 51 сомони без учёта непрямых налогов. А с учётом НДС -18% и акциза - 5% не менее 63 сомони ($6,7).

Некоторые таджикистанцы иронизируют: скорость инернета в стране оставляет желать лучшего cоцсети

Между тем, с 2011 года, ООН внесла свободный доступ в Интернет в список базовых прав человека.

В докладе ООН отмечается, что сегодня Интернет – незаменимый инструмент реализации ряда прав человека, борьбы с неравенством и развития прогресса.

Свободный доступ в интернет — одно из основных прав человека, а ограничение доступа — нарушение этого основного права, говорится в авторитетном докладе спецпредставителя ООН Франка Ла Рю.

Помимо исправления нарушений права свободного доступа в интернет ООН считает долгом и приоритетом входящих в нее государств «облегчение доступа в интернет для всех граждан в интересах свободы слова и свободы самовыражения».

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