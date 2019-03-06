Таджикистанцы запустили флешмоб в соцсети Фейсбук против повышения стоимости на мобильный интернет. Они меняют аватарки, постят в Фейсбуке надпись "Я против повышения цен на интернет!" c хештегом #я_против.
C 27 марта мобильные операторы установят новую стоимость за 1 Мб интернета в размере не менее 5 дирамов. Если в настоящее время один гигабайт интернета у таджикских операторов стоит примерно 30-35 сомони, то с 27 марта будет стоить не менее 51 сомони без учёта непрямых налогов. А с учётом НДС -18% и акциза - 5% не менее 63 сомони ($6,7).
Между тем, с 2011 года, ООН внесла свободный доступ в Интернет в список базовых прав человека.
В докладе ООН отмечается, что сегодня Интернет – незаменимый инструмент реализации ряда прав человека, борьбы с неравенством и развития прогресса.
Свободный доступ в интернет — одно из основных прав человека, а ограничение доступа — нарушение этого основного права, говорится в авторитетном докладе спецпредставителя ООН Франка Ла Рю.
Помимо исправления нарушений права свободного доступа в интернет ООН считает долгом и приоритетом входящих в нее государств «облегчение доступа в интернет для всех граждан в интересах свободы слова и свободы самовыражения».
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Кулли ахбор
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Abdurahman 5
Хоть на этот раз про нац безопасность не сказали!
Но причиной всему является не желание заработать, а просто уменьшить поток негативной информации для наших властей. Судя по ситуации с Гадоевым и предыдущих событий нечем больше оправдываться и доверия не осталось среди населения. Наши власти просто запутались и не знают что еще предпринять, ошибки за ошибками.
Роберт Мугабе5
Зато карнавал будет на Навруз, и женщинам дворникам дадут по 1000 сомони. Жизнь прекрасна, празднуйте и подметайте, нечего по фейсбукам сидеть 😂
USER6
Нужно закупать голубей почтовых, пока не поздно. А то на них тоже тарифы поднимут )))
РЕАЛИСТ6
ОНИ ВАШ ФЛЕШМОБ САМИ ЗНАЕТЕ ГДЕ МОТАЛИ. НУЖНО ПРОСТО ВАЛИТЬ!
Мабат РЕАЛИСТ5
Пхахахп))) языка снял
Нурик6
Реально задолбали. То сим-карты отбирают, то лишают доступного интернета. Хотят в прошлый век чтоли таджиков загнать ? Стыд и срам, однако..
Socrat Нурик5
Во времена Сасанидов хотят