Кругосветка «Мы Таджики-5, Бесконечность не предел». Для чего? Для кого? На какие «шиши»?? Какие страны успел посетить таджикский путешественник и байкер Фарход Калонов? Что заставило его пересесть с мотоцикла на авто и в какие курьезные ситуации он успел попасть за 5 месяцев в пути? Что за спутница «Мона Лиза» сопровождает его в дороге, за что берет деньги Санта-Клаус и как долго можно любоваться Северным сиянием?
Что только не уместилось в 25 минут нашего очередного подкаста, подготовленного при поддержке МегаФон Таджикистан.
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