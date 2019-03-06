Мэр города Душанбе Рустам Эмомали выделил 3 млн. 82 тысячи сомони на вознаграждение женщин - сотрудниц коммунальных и дорожных служб столицы в честь Дня матери. Соответствующее постановление мэр подписал пятого марта.
Как сообщается на сайте администрации города, Рустам Эмомали указал выплатить сотрудницам дорожно-эксплуатационных управлений и жилищно-эксплуатационных управлений районов города Душанбе по 1000 сомони. Средства будут выделены из резервного фонда столичной администрации.
Денежную помощь от мэрии получат 3 тыс. 82 женщин, следящих за чистотой в столице, и делающих ее цветущей.
Мэр поручил торжественно доставить оказанную помощь женщинам, а надзор за исполнением данного решения Рустам Эмомали возложил на своих заместителей и глава районов города Душанбе.
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