Министр здравоохранения Вероника Скворцова оказала помощь женщине, которой стало плохо во время перелета из Москвы в Ташкент, сообщила пресс-служба ведомства, на которую ссылается РИА Новости.

Во время перелета женщине - гражданке Узбекистана - стало плохо, у нее резко заболел живот. "Через час после взлета командир корабля обратился к пассажирам по громкой связи, есть ли на борту врач. Министр сразу откликнулась. Помощь оказана гражданке Узбекистана", — рассказали РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Министр оценила ситуацию как неугрожающую жизни и принесла медикаменты из своей аптечки, которую всегда возит с собой. Состояние пассажирки стало улучшаться после приема лекарств.

Делегация Минздрава России направлялась в Узбекистан с двухдневным визитом. Российская делегация проведет переговоры в Министерстве здравоохранения Узбекистана, а также посетит ряд медицинских учреждений страны.

Как ожидается, будут обсуждена возможность открытия филиала одного из медицинских вузов России и строительства в Ташкенте современного многопрофильного медицинского центра.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.