В Узбекистане предложили создать Комитет мужчин, аналогичный Комитету женщин. Речь о его создании шла в Агентстве информации и массовых коммуникаций, где состоялась презентация книг "Семейная энциклопедия" и "Энциклопедия для женщин", сообщает Podrobno.uz.
Энциклопедии предназначены для определенной возрастной читательской аудитории (16+). Это связано с тем, что для правильного восприятия изложенного материала необходим интеллектуальный уровень и подготовка. Пособие носит не только информационный, но и воспитательный характер.
"Популяризация таких книг способствует укреплению семейных отношений и недопущению ситуаций, могущих стать причиной развода. Положение в этой сфере в настоящий момент очень неоднозначно. И несмотря на то, что количество разводов в Узбекистане по сравнению с другими странами сравнительно невелико, тем не менее этот вопрос требует пристального внимания и изучения", – отметила заместитель председателя Комитета женщин Мукаррам Нурматова.
На мероприятии эксперты акцентировали внимание на том, что создание подобных пособий должно охватывать и мужскую часть аудитории. Ведь сохранение семьи – это труд обоих супругов. И каждый мужчина должен знать свои обязанности – сначала сына, потом мужа и отца.
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Кулли ахбор
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iemrugn8
.......мужчина должен знать...............свои обязанности.....отметила заместитель председателя Комитета женщин Мукаррам Нурматова.
Мдяяяя..тут уже подумаешь, смеяться или пойти к жене посоветоваться, как жыть дальше.