Повышение цен на интернет - решение для латание дыр в бюджете страны?

В Антимонопольной службе Таджикистана прокомментировали повышение цены на мобильный интернет.

Как сообщил «АП» специалист службы Раджабали Махсиддинов, стоимость мобильного интернета повысится в целях улучшения скорости интернета и теперь мобильные компании обязуются увеличить скорость интернета с 512 Мб в секунду до 1024 Мб в секунду.

Также по всей территории республики мобильные операторы должны обеспечить связь 4G и LTE.

"Население жалуется на слабый интернет. Поэтому, мы не просто так повышаем цены, а с тем, чтобы мобильные компании обязались повысить скорость интернета", - отметил собеседник.

Также, по словам собеседника, анализ рынка показал, что из-за развития новых технологий, и использования мессенджеров, таких как Viber, IMO, Instagram, Telegram, Facebook, Twitter и др., уменьшилось количество голосовых мобильных вызовов.

«Это негативно повлияло на налогообложение», - отметил Махсиддинов.

При этом собеседник отказался ответить на вопрос – являются ли эти меры пополнением бюджета или нет?

«Только хочу отметить, что изменения цен не касается интернет-провайдеров. Люди могут приобретать проводной интернет и спокойно пользоваться им», - отметил собеседник.

Между тем, по данным информированного источника в правительстве Таджикистана, основная цель повышения интернета - пополнение в бюджет, поскольку за минувший год были большие потери из-за связи.

По словам источника, анализ показал, что поступление налогов уменьшилось за счет сокращения голосовых звонков. При этом возрос интернет трафик. В 2016 году жители и гости Таджикистана использовали почти 9 млрд мегабайт интернета, а в 2018 году эта цифра увеличилась до более 25 млрд. мегабайт.

"Поэтому, в правительстве решили выровнять стоимость интернета с голосовыми вызовами, чтобы не было разницы", - отмечает он.

Сначала хотели заблокировать все мессенджеры

По словам собеседника, власти рассматривали несколько вариантов возвращения людей к традиционным голосовым звонкам.

«Первое предложение было в том, чтобы образовать отдельные тарифы для мессенджеров. Абоненты могли бы купить отдельный тариф для голосовых звонков через интернет, и отдельно для другой деятельности в мировой паутине. Также, рассматривался вариант блокировки всех мессенджеров. Но, это предложение было отклонено, поскольку блокировки можно обходить через VPN»,- сказал собеседник.

По его словам, одна из мобильных компаний предложила повысить стоимость интернета до 30%, а профильные ведомства предлагали повысить стоимость интернета до 0,10 сомони.

«После долгих обсуждений пришли к мнению, чтобы повысить стоимость интернета до 5 дирам за мегабайт. Это означает, что цены разговора через интернет и голосовые звонки сравняются», - заключил источник «АП».

Напомним, Антимонопольная служба Таджикистана своим распоряжением от 4 марта потребовала от мобильных операторов установить стоимость за 1 Мб Интернета в размере не менее 5 дирамов.

Если в настоящее время один гигабайт интернета у таджикских операторов стоит примерно 30-35 сомони, то с 27 марта будет стоить не менее 51 сомони без учёта непрямых налогов. А с учётом НДС -18% и акциза - 5% не менее 63 сомони ($6,7).

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