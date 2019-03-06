Таджикистан занимает 103 место среди 230 стран мира и предпоследнее место среди стран СНГ по стоимости интернета. Об этом говорится в исследовании Worldwide mobile data pricing, в котором оценивается стоимость услуг передачи данных.

Исследователи, основываясь на данных за ноябрь 2018 года, посчитали среднюю цену за один гигабайт интернета в Таджикистане по $4,84 и поместили страну на 103 место.

Из стран постсоветского пространства второе место занимает Кыргызстан - $0,27 (за Индией со средним значением $0,26), а Казахстан на третьем месте ($0,49).

Украина расположилась на четвёртом месте ($0,51), а Россия находится на 14 месте со средней ценой в $0,91 за 1 ГБ.

“Туркменистан является единственной страной СНГ, попавшей в число самых дорогих в мире, где 1 ГБ данных стоит в среднем $19,81 - это более чем в четыре раза больше, чем во второй самой дорогой стране СНГ - Таджикистане ($4,84)”, - говорится в ислледовании.

Напомним, Антимонопольная служба Таджикистана своим распоряжением от 4 марта потребовала от мобильных операторов установить стоимость за 1 Мб Интернета в размере не менее 5 дирамов. Если в настоящее время один гигабайт интернета у таджикских операторов стоит примерно 30-35 сомони, то с 27 марта будет стоить не менее 51 сомони без учёта непрямых налогов. А с учётом НДС -18% и акциза - 5% не менее 62 сомони ($6,6).

Предполагаем, что средняя стоимость интернета с апреля в Таджикистане будет составлять $6,6. При такой цене Таджикистан в этом рейтинге спустится на 138 место и расположится после Венгрии ($6,57) и Британии (6,66).

Для сравнения: наиболее дорогой мобильный интернет в Зимбабве (средняя стоимость мобильного интернета $75 за гигабайт), Греции (почти $33), Чад ($23), Швейцарии (свыше $20), Туркменистане ($19,81), Гренландии (около $17), Мозамбике (около $16), Португалии ($14), Норвегии ($13).

Худший мобильный интернет

В обновленном рейтинге Speedtest Global Index за январь 2019 года Таджикистан занимает последнее место в мире по скорости интернета

Интернет-сервис Speedtest.net ирландской компании Ookla опубликовал рейтинг, в котором содержатся данные по скорости мобильного и проводного интернета в мире по итогам января 2019 года.

По скорости мобильного интернета авторы рейтинга разместили Таджикистан на 137 место, после Афганистана, занимающего 136-ю позицию.

В начале минувшего года скорость мобильного интернета составляла 5,72 Мбит/с, в ноябре она упала до 4,8 Мбит/с.

Из стран СНГ по скорости мобильного интернета Казахстан занимает 85 место, Россия на 82 месте, Кыргызстан - на 111-ом, а Узбекистан на 129-ом месте.

По скорости проводного интернета Таджикистан занял 113 место из 177 стран со скоростью 15,66 Мбит/с.

Таджикистан по данным на декабрь 2018 года также вошел в число худших стран по скорости интернета. Тогда он занимал 124 место среди 124 стран мира, а в рейтинг скорости проводного интернета Таджикистан не попал.

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