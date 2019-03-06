Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня ратифицировала подписанное в январе текущего года инвестиционное соглашение между правительством республики и кондитерской фабрикой «Амири» о модернизации и расширении действующих мощностей, а также строительстве и вводе в эксплуатацию новых предприятий.

Согласно подписанному документу, новые предприятия будут производить кондитерские изделия, крахмал и крахмальную патоку, а также мучные изделия.

Для реализации соглашения фабрика намерена выделить свыше $23 млн, заявил гендиректор ООО «Амири» Акмал Хамидов.

В соответствии с заключенным соглашением, действующее предприятие по производству кондитерских изделий и возводимые новые предприятия в течение 10 лет будут освобождены от уплаты налога на прибыль, НДС и таможенных пошлин при ввозе оборудования, товаров и сырья для переработки.

Модернизация и расширение действующих мощностей «Амири» и запуск при нем новых предприятий будут произведены в течение восьми лет.

$6,5 млн планируется направить на строительство предприятий и $16,5 млн - на их техническое оснащение.

По словам главы Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана Фарруха Хамрализода, после ввода в эксплуатацию новых предприятий, компания ежегодно будет производить не менее 27 тысяч тонн кондитерских изделий, 8 тысяч тонн крахмала и крахмальной патоки и 12,6 тыс. тонн мучных изделий.

Хамрализода заявил, что на сегодняшний день Таджикистан ежегодно завозит из-за рубежа кондитерские изделия на сумму $60 млн, а крахмал в стране вообще не производится.

Выступая по данному вопросу, депутат Дилрабо Мансури заявила, что данный проект является в Таджикистане первым, где частный бизнес подключается к созданию промышленных объектов.

Кондитерская фабрика «Амири» была введена в строй 6 сентября 2011 года.

На фабрике производятся шоколадные конфеты типа «Ассорти» с начинкой в ассортименте, шоколадная глазурь в ассортименте, отливной леденец, молочная карамель и карамель типа «Малибу».

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