Новость о повышении цен на мобильный интернет в два раза с 27 марта нынешнего года взбудоражила пользователей социальных сетей.
И пока люди собираются писать петиции и жаловаться на новое распоряжение Антимонопольной службы Таджикистана, мы собрали самые смешные и гневные комментарии на эту тему.
Народ не теряется и пытается на этом заработать
"Фэйсбуковые" эксперты принялись за аналитику
И подчитали, кто на этом заработает и что за этим последует
А кто-то просто не может удержаться от сарказма
Комментаторы проводят друг другу консультации
И выражают сомнение о том, согласует ли свою деятельность Антимонопольная служба с правительством страны
Ну а кто-то все еще надеется, что это шутка
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