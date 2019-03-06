Новость о повышении цен на мобильный интернет в два раза с 27 марта нынешнего года взбудоражила пользователей социальных сетей.

И пока люди собираются писать петиции и жаловаться на новое распоряжение Антимонопольной службы Таджикистана, мы собрали самые смешные и гневные комментарии на эту тему.

Народ не теряется и пытается на этом заработать

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"Фэйсбуковые" эксперты принялись за аналитику

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И подчитали, кто на этом заработает и что за этим последует

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А кто-то просто не может удержаться от сарказма

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Комментаторы проводят друг другу консультации

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И выражают сомнение о том, согласует ли свою деятельность Антимонопольная служба с правительством страны

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Ну а кто-то все еще надеется, что это шутка

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