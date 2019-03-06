Более 4 млн студентов из разных стран мира ежегодно поступают в вузы Японии. Теперь такая возможность появилась и у таджикистанцев. 3 декабря 2018 года в Душанбе состоялось торжественное открытие Консультационного центра «StudyTokyo.Uz». Иброхим Хурамов, представитель Центра, рассказал, как получить качественное образование в Стране восходящего солнца.
- Расскажите о своей компании
- «StudyTokyo.Uz» была основана в Самарканде в 2014 году. Её филиалы имеются в Ташкенте, Бухаре, Джизаке, Намангане. Теперь и в Душанбе. Основная цель компании – привлечение потенциальных студентов для учебных заведений Японии. Консультационный центр «StudyTokyo.Uz» создан при поддержке Центра международных программ при Министерстве образования и науки Республики Таджикистан.
Наш центр поставил перед собой цель – стать для таджикистанцев мостом между двумя странами в получении образования и последующего трудоустройства в Японии. Мы обучаем студентов не только японскому языку, но и культуре, образу жизни, помогая им достигать своих целей в этой стране.
- Почему именно Япония?
- Каждый человек мечтает о красивой свадьбе, хорошей квартире, дорогом авто, большой зарплате, успешном бизнесе. Как этого достичь? Один из путей - Япония.
Я родился в Самарканде, учился в Америке, затем в Японии, и понял: да, английская система образования лучшая в мире. Но Япония выигрывает качеством возможностей.
Во-первых, Япония заинтересована в привлечении иностранных студентов. Японское правительство проводит политику привлечения в страну талантливых молодых людей со всего мира и создало для этого много возможностей. Ряд японских университетов предлагает бесплатное обучение со стипендией. Все, что нужно, чтобы начать учиться в одном из японских вузов – знание английского и японского языков, а также соответствующая высокая успеваемость.
Во-вторых, иностранные студенты имеют хорошие перспективы по трудоустройству как в Японии, так и за её границами, например в японских компаниях-филиалах. Местный бизнес заинтересован в трудоустройстве талантливых иностранных студентов. Особенно востребованы специалисты банковского дела, IT-сферы, педагогики.
Ещё одна причина для того, чтобы выбрать именно Японию для обучения – это высокий уровень жизни и безопасность.
- Но Япония довольно дорогая страна, да и учеба там стоит, наверное, недешево?
- Да, в Японии жить дорого, но есть выход - временная подработка. То есть после занятий вы идете на работу на неполный рабочий день. И в итоге вы сможете полностью самостоятельно оплачивать и учебу и жилье. Также в некоторых школах существуют занятие, на которых вас готовят к успешному прохождению собеседования по трудоустройству в японскую компанию. После окончания обучения в вузе вам помогут устроиться работать в Японии, если вы конечно захотите работать здесь и остаться жить.
– А колледжи с этим как-то помогают?
- Да конечно. Именно они находят для вас варианты работы. А вы уже выбираете, что вам больше подходит. Сами колледжи заинтересованы в том, чтобы вы устроились на престижную работу. Чем лучше работу найдете и устроитесь, тем выше будет рейтинг у колледжа или университета. Тут все очень серьезно, что касается поддержки и трудоустройства.
- Согласно японскому законодательству иностранец может работать только 28 часов в неделю.
- На самом деле, это не запрет, а рекомендация. Если ваша работа не мешает учебе, то работать можно и больше.
Наиболее вероятная работа для студентов в Японии – кафе, рестораны и другие предприятия сферы обслуживания, кроме того, время от времени можно подрабатывать гидом, переводчиком, учителем русского и английского языка. На работу принимают студентов с достаточным уровнем владения японским языком, знание английского языка также является преимуществом в трудоустройстве.
- И сколько обычно платят студентам?
- Минимальная оплата труда на предприятиях бытового обслуживания - 10 долларов в час.
- Трудно ли выучить японский язык?
- Язык – это ключ, который открывает Японию. Мы привлекаем лучших преподавателей для обучения японскому языку. Первые 6 месяцев вы будете изучать японский язык у сертифицированных партнеров нашей компании здесь. Потом еще один год в Японии. Японский язык, как таджикский или узбекский, имеют одну грамматическую основу, поэтому выучить его будет нетрудно.
- Что дает Япония?
- Япония дает возможность встать на ноги, выбрать любимую профессию, получить международный диплом и устроиться на работу в хорошую компанию.
- И напоследок, что бы вы посоветовали желающим учиться в этой стране?
- Самое главное, о чем нужно знать – это то, что Япония не любит ленивых людей. Если вы все же, взвесив все за и против, решились туда поехать, нужно об этом помнить всегда. Японцы честные и трудолюбивые люди, у них есть чему поучиться. И еще один очень важный критерий: здесь очень ценится время, поэтому вам придется научиться рассчитывать свое время вплоть до секунды.
- Скорее всего, среди таджикистанцев немало желающих получить образование в Японии. Но с чего начать, как выбрать подходящее учебное заведение, какие документы собрать?
- Сейчас мы начали прием документов на июль 2019 года. Для этого нужно прийти в Центр с одним из родителей и записаться на консультацию. Во время консультации понять: подходит вам Япония или нет. Если да, заполнить анкету и подписать контракт. Места ограничены. Первые консультации в нашем центре состоятся уже 11 марта, в 14 и 17 часов.
Наш центр находится в Душанбе по улице Турсунзаде 26/1 (здание Азия грант отеля, 2 этаж). Подробности по телефону +992 551000444
Чин ба бахши коркарди нахи пахтаи Тоҷикистон 300 млн. доллар маблағгузорӣ мекунад
Рустами Эмомалӣ мушкилоти бахши тандурустӣ ва нақлиёти ҷамъиятиро баррасӣ карданист
Бинокорони масҷиди Душанбе: Агар тасма ҳам мебастем, фоида надошт
Сарвазирони Тоҷикистону Ӯзбекистон охири моҳи март дар Тошканд вомехӯранд
Таҳқиқи афзалиятҳои расонавӣ аз назари мардум дар Тоҷикистон
Эмомалӣ Раҳмон дар ҳудуди Масҷиди маркази ҷомеи пойтахт дарахт шинонид
Ҷашни Масленитса дар Донишгоҳи славянии Русия ва Тоҷикистон
Манъи вуруди ҷавонони синни то 18-сола ба толорҳои букмекерии Душанбе
Қатъи интиқоли барқ ба чанде аз кӯчаву маҳаллаҳои Душанбе ва Хуҷанд то соати 16
Интернети мобилӣ дар Тоҷикистон - 2 ва NGN - 10 баробар боло меравад
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста