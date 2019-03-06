Гульнаре Каримовой - старшей дочери экс-президента Узбекистана Ислама Каримова - заменили ограничение свободы на лишение свободы в колонии общего режима в связи со "злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания", заявила Генпрокуратура республики.

В сообщении говорится, что Гульнара Каримова 18 декабря 2017 года была осуждена Ташкентским областным судом к 10 годам лишения свободы.

"Однако, проявляя гуманность и принимая во внимание взятые на себя осужденной обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству, 1 июля 2018 года определением суда наказание ей было заменено на ограничение свободы на 5 лет", - говыорится в сообщении.

Местом отбывания наказания сама Каримова выбрала место жительства своей дочери Иман. При этом для осужденной был установлен ряд ограничений, "в том числе не покидать жилище, не использовать средства связи и интернет, а также возместить ущерб".

"Осужденной было разъяснено, что в случае злостного уклонения от отбывания наказания в виде ограничения свободы, а также невыполнения возложенных на нее судом обязанностей суд может заменить неотбытый срок ограничения свободы иным видом наказания. Однако осужденная Гульнара Каримова в ходе отбытия наказания систематически нарушала установленные судом обязательства", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В нем также приводятся факты нарушений порядка и условий отбывания наказания.

"Так, 22 ноября 2018 года Гульнара Каримова самовольно покинула местожительство, в связи с чем была предупреждена о недопустимости нарушения порядка и условий отбывания наказания. Несмотря на предупреждение, Гульнара Каримова, не сделав для себя соответствующих выводов, продолжила злостно нарушать порядок и условия отбывания наказания, в том числе: неоднократно использовала средства связи, включая интернет; активно препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба, установленного по уголовному делу", - отмечается в заявлении.

В этой связи, на основании представления Службы пробации при ГУИН МВД Узбекистана, в связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания суд 5 марта принял решение о замене наказания Каримовой на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима.

Ранее дочь Гульнары Каримовой в своем Инстаграмме сообщила, что проживавшую в ее квартире в Ташкенте с конца июня 2018 года маму, освобожденную по УДО (Условно-досрочное освобождение), работник прокуратуры "увез в непонятном направлении".

Против Гульнары Каримовой в Узбекистане в октябре 2013 года было возбуждено уголовное дело о вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, совершенных в составе организованной преступной группы в 2001-2013 годах. В августе 2015 года суд приговорил ее к пяти годам ограничения свободы.

В конце июля 2017 года прокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщалось, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти $2 млрд. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более $1,5 млрд.

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