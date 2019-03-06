Душанбинские энергетики продолжают практику отключения света на отдельных улицах и микрорайонах города с целью проведения ремонтных работ.

Сегодня, 6 марта, большая часть двух городов страны Душанбе и Худжанда останутся без электричества, его подача будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ.

«Свет отключат в 9:00, его не будет до 16:00», - сообщили «АП» в Душанбинских энергетических сетях.

В указанное время электричество перестанет поступать на столичные улицы А. Рудаки, Чашмасор, Соатов, Гагарина, Пролетарского, Хамзаалиева, Б.Гафурова, Гиссарская, Абдуллобековой, Маяковского, Хувайдулоева. А.Гуломова, Тунис, Хаёти нав, Шараф, Шамси, Рохи нав, Ломоносов, а также в микрорайонах Каратегинская, Бахори, Чинори Имом, Камола, Гулбутта и Гулпарвар,

Сегодня также без света останется большая часть Худжанда.

В руководстве Худжандских городских электрических сетей также сообщили, что свет будет отключен с целью проведения профилактических работ на электрооборудовании, в частности, линиях электропередачи после завершения холодного сезона.

Сегодня в Худжанде с 9 до 16 часов электроэнергии не будет в кварталах Худжанд, Тути калон, Чорчарог, Раззоки, Масчиди Савр, Корирахмат Курбонов, Содирхон Хофиз, Шарк, Сари баланди, Джаббор Расулов, 1-уми май, Сирдарё, Сайхун, Чашмаи арзана, Бофанда, Вахдат, в микрорайонах 26,27,28,29, Темурмалик, 3, 8 мкр, 80-летия Душанбе, Тиллокон, 12 мкр, Мевагул 13, 18 мкр, Сугдиён 19, 20 мкр, Дустии халкхо, 31, 32,33 мкр и Навбахор.

"В зависимости от объема ремонтных работ, на некоторых улицах энергопитание будет подключено до указанного времени", - отмечают в горcетях Душанбе и Худжанда.

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