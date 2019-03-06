Очередное заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Узбекистаном, сопредседателями которой являются премьер-министры двух стран государств Кохир Расулзода и Абдулла Арипов, состоится в конце марта в Ташкенте.

Об этом «АП» сообщили в правительстве Таджикистана.

Заседание комиссии, которое должно было состоятся в конце прошлого года, было перенесено по причине того, что на тот период между Ташкентом и Душанбе не было нерешенных спорных вопросов, а отношения двух государств во всех направлениях и сферах динамично развивались.

На предстоящем ташкентском заседании, в основном, будут обсуждены вопросы развития торгово-экономического, гуманитарного, культурного, научно-технического сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном.

Между тем, как сообщает внешнеполитическое ведомство Узбекистана, 5 марта первый замминистра иностранных дел Узбекистана Илхом Неъматов встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Таджикистана Содиком Имоми.

Стороны обсудили практические вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе двусторонних встреч президентов Узбекистана и Таджикистана.

Также рассмотрены предложения по повестке дня и срокам проведения совместных мероприятий в 2019 году, в том числе очередного заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Напомним, на 12 апреля текущего года назначен визит президента Таджикистана Эмомали Рахмон в Ташкент, где состоится вторая консультативная встреча глав государств Центральной Азии

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