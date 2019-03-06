В Душанбе на днях прошел финал республиканского конкурса «Чакомаи гесу», где за звание самой длинноволосой таджички боролись 600 девушек.
Изначально планировалось, что победительницей будет одна участница, но выбор оказался настолько сложным, что в итоге жюри объявили победителями 15 девушек.
Мы сходили на это мероприятие, и, если честно, были тоже слегка шокированы такому количеству красавиц, у которых длина волос не меньше 160 см.
Как за таким подарком природы ухаживать, и в чем все же заключается основная цель «Чакомаи гесу», узнайте в нашем очередном сюжете.
Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Нуриддин Саид аз ҳисоби худ мактаб ва боғча бунёд кардааст
Болоравии арзиши интернет: Ташвиш барои сифат ё хоҳиши пулкоркунӣ
Тасдиқи созишномаи пешниҳоди имтиёзҳо ба корхонаи “Амирӣ” дар парлумон
Зинаи 103-юми Тоҷикистон дар рейтинги ҷаҳонии нархи интернети мобилӣ
Роҳбари Тоҷик Кристалл: Тиллои маҳаки 999,9-ро захира кунед
Гуфтушунидҳо дар Душанбе оид ба ҷалби қарзи ХБА
Чин ба бахши коркарди нахи пахтаи Тоҷикистон 300 млн. доллар маблағгузорӣ мекунад
Рустами Эмомалӣ мушкилоти бахши тандурустӣ ва нақлиёти ҷамъиятиро баррасӣ карданист
Бинокорони масҷиди Душанбе: Агар тасма ҳам мебастем, фоида надошт
Сарвазирони Тоҷикистону Ӯзбекистон охири моҳи март дар Тошканд вомехӯранд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста