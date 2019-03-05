В Худжандском горсуде завершились два процесса, в которых на скамье подсудимых сидели женщины, заразивший ВИЧ нескольких мужчин.
На скамье подсудимых были 22-летняя жительница города Худжанда и 30-летняя жительница Б. Гафуровского района области. Процессы проходили по отдельности, сообщили в горсуде Худжанда.
Суд признал 22-летнюю жительницу города Худжанда виновной в совершении преступления, предусмотренным частью 1 статьи 125 (Заражение ВИЧ-инфекцией) и приговорил к одному году лишения свободы.
«У нее двое несовершеннолетних детей, которых устроили в детский дом, а ее муж - также ВИЧ-инфицированный, отбывает наказание в колонии за кражу», - сообщили в суде.
Источник сообщил, что осужденная была танцовщицей в одном из ночных клубов Худжанда.
«В разное время она имела незащищенные интимные отношения с 4 мужчинами, которые сейчас находятся под наблюдением», - отметил источник.
При этом о положительном ВИЧ-статусе ей сообщили еще в 2015 году в Центре по борьбе со СПИД по Согдийской области.
В деле другой осужденной - 30-летней жительницы Б. Гафуровского района - фигурируют 12 мужчин.
Она также осуждена по статье 125 и приговорена к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.
Обе женщины будут отбывать наказание в колонии общего режима.
Напомним, на пресс-конференции по итогам 2018 года прокурор Согдийской области Хабибулло Вохидов выразил обеспокоенность ростом случаев осознанного заражения людей ВИЧ-инфекцией.
«Если в период 2018 года на территории области было возбуждено 6 уголовных дел по статье 125, то только в январе 2019 года было возбуждено 7 таких дел в отношении ВИЧ-инфицированных лиц», - сообщил тогда прокурор.
По его словам, в 2018 году на территории области было зарегистрировано 387 нововыявленных носителей ВИЧ, 239 из которых составили женщины.
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