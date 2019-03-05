Ежегодно в Российско-таджикском славянском университете широко отмечается Масленица. Нынешний год не стал исключением.

Гостями праздника в этом году были чрезвычайный и полномочный посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов,  профессорский и руководящий состав университета, представители СМИ.

Студенты показали различные творческие номера, в программе были также танцы и песни, конкурсы.

Каждый факультет накрыл собственный стол к масленице, к оформлению которых все подошли творчески. И, конечно же, неизменным атрибутом всех столов были блины.

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