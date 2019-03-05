"Мы хотели сыграть свадьбу этим летом, но произошла эта беда", сообщила тётя Хуршеда в беседе с «АП».
Видео с избиением девушки появилось в Facebook вечером 1 марта и вызвало шквал негатива. На видео видно, как в центре города парень вытаскивает девушку из багажника машины. Он тянет ее за волосы и пересаживает в салон авто. После этого, девушку, которая плакала и кричала, парень продолжает жестоко бить руками и ногами.
Позже милиция Душанбе сообщила, что задержали 23-летнего жителя столицы Хуршеда Азизова, а избитая девушка - Малика Сохибназарова отказалась написать заявление об избиение.
Тем не менее, в отношении Азизова было возбуждено уголовное дело по статье 237 ч. 2 УК РТ (хулиганство). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Мы решили поговорить с его родителями, соседями и узнать, кем он работал и какой он человек.
Хуршед живет в микрорайоне Зарафшон со своими родителями. Но когда мы приехали, в доме была только его мать и тетя, последняя и отрыла нам дверь.
Она сказала, что отца Хуршеда нет дома, а его мать болеет и не может пообщаться с нами. Ее племянник, говорит она, спокойный парень и никогда не дрался.
"Он никогда не был агрессивным. Так получилось, что он избил свою девушку. Может, было какое-то недопонимание между ними", - предполагает она.
По её словам, Хуршед раньше работал таксистом в одной из служб такси города, но недавно бросил работу. А об их отношениях с Маликой знали все родственники.
"Все родные знали, что они любят друг друга и летом планировали сыграть свадьбу, но произошла эта беда. Он будет отвечать за свой поступок перед законом", - сокрушается тетя.
Хороший сосед
Тётя Хуршеда больше не захотела с нами общаться и закрыла дверь, но нам удалось поговорить с его соседями по дому. По их словам, он был спокойным человеком, и они никогда не слышали, чтобы он с кем-то дрался.
"Он был хорошим человеком, всегда помогал соседям. Он всегда относил, например, мои сумки до квартиры, когда я возвращалась с базара или магазина. Я никогда не видела, чтобы он ругался с соседями", - сообщила пожилая соседка.
По словам другой соседки, родители Хуршеда «очень хорошие и образованные люди, а он когда-то сам учился в университете».
"Насколько я знаю, он поступил в университет, но не знаю почему, бросил учёбу. Его мать была учительницей, а отец работал начальником ДЭУ. Они очень хорошие соседи и он был хорошим", - отметила она.
По словам соседей, у семьи Азизовых есть ещё дом в Лучобе и в последние месяцы Хуршед, в основном, жил там вместе с отцом.
… Между тем, 23-летняя Малика Сохибназарова заявила в интервью Радио Озоди, что претензий к Хуршеду Азизову не имеет и требует его отпустить.
Малика и Хуршед познакомились в 2015 году. Девушке на тот момент было всего 17 лет. По словам родителей, брата и соседей, практически с первых дней отношений девушка постоянно приходила домой избитая. И Хуршед, по словам родных девушки, жениться на ней не торопится.
Сама Малика рассказала радио, что в тот день у ее возлюбленного был день рождения, который он отмечал в одном из клубов Душанбе со своими друзьями. Девушка вышла из дома на прогулку с подругой в 5 утра, а потом, вызвав такси, поехала к своему молодому человеку, предварительно позвонив ему с телефона водителя такси. По словам девушки, именинника это сильно разозлило, а когда он увидел свою девушку ранним утром, то вообще вышел из себя.
«Он засунул меня в багажник. Потом вытащил из него. У меня ничего не болит! Не знаю почему я кричала. Не знаю, почему все говорят, что его друзья не помогали. Они правильно не помогали. Мы завтра с ним помиримся, а они будут для него плохими. Я его люблю, и писать на него ничего не буду», – говорит Малика.
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