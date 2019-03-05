Антимонопольная служба Таджикистана своим распоряжением потребовала от мобильных операторов установить стоимость за 1 Мб Интернета в размере не менее 5 дирамов, а за минуту международных звонков, включая NGN-связь, не менее 1 сомони без учёта налогов.

Новое распоряжение Антимонопольной службы "О тарифах на электрическую связь" подписано 4 марта 2019 года, и начинает действовать с 27 марта.

«В целях обеспечения скорости на должном уровне со стороны мобильных операторов, установить стоимость за 1 мегабайт интернета не менее 0,05 сомони (без учёта непрямых налогов)», - говорится в распоряжении.

Если в настоящее время один гигабайт интернета у таджикских операторов стоит примерно 30-35 сомони, то с 27 марта будет стоить не менее 51 сомони без учёта непрямых налогов. А с учётом НДС -18% и акциза - 5% не менее 62 сомони. Получается, интернет подорожает в более чем два раза.

По поводу повышение цен для интернет-провайдеров в распоряжении не говорится.

Напомним, в конце января заместитель председателя Службы связи Таджикистана Илхомджон Атоев на пресс-конференции сообщил, что «с марта пропускной канал увеличится до 50 Гигабит, намечается снижение стоимости интернета».

Стоимость NGN хотят довести до 1,2 сомони

В своем распоряжение антимонопольная служба также потребовала повысить стоимость внутренних и международных звонков посредством NGN.

«Установить стоимость исходящих международных звонков посредством современных технологий, в том числе, посредством NGN, в размере не менее 1 сомони (без учёта непрямых налогов)», - говорится в распоряжении.

Как объяснили “АП” в одной из сотовых компаний, “ специальные мессенджеры мобильных операторов таджикистана тоже считаются NGN и теперь будет не выгодно пользоваться ими».

«Сейчас минута разговора посредством этих мессенджеров («Чи гап?», «MobiГап», «Megafon life» и «Салом».) стоит от 10 до 12 дирамов у разных операторов. Но согласно новому распоряжению мы должны установить стоимость в размере не менее 1 сомони без налогов. С учётом налогов это будет более 1,2 сомони, что равно стоимости нынешних прямых международных звонков. Получается, эти мессенджеры уже не выгодны», - сообщил источник.

То есть разговоры по NGN повысятся в 10 раз – 10-12 дирамов до 1,2 сомони

Напомним, в конце декабря 2017 года Служба связи отозвала лицензии на NGN-телефонию у всех таджикских операторов. Причину закрытия NGN тогда объясняли безопасностью. Позже таджикские операторы запустили свои мессенджеры, как «Чи гап?» (Tcell), «MobiГап» (Вавилон-М), «Megafon life» (Мегафон Таджикистан) и «Салом» (Билайн).

В конце января 2018 года мобильные операторы в беседе с «АП» сообщили, что в Налоговом комитете предложили повысить стоимость минуты разговоров в этих мессенджерах с нынешних 10-15 дирамов до 65-70 дирамов.

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