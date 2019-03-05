Министерство промышленности и новых технологий Таджикистана призывает таджикско-китайское золотодобывающее предприятие «Пакрут» наращивать производство и дальнейшую переработку продукции.

Деятельность предприятия была обсуждена на встрече главы Минпрома Заробиддина Файзуллозода с генеральным менеджером ООО «Пакрут» Чжаном Ганом, сообщает пресс-служба министерства.

«В связи с объявлением ускоренной индустриализации четвертой национальной стратегической целью страны, на встрече была отмечена необходимость принятия незамедлительных мер для увеличения объема выпуска и доведения сырья до конечной продукции», - говорится в сообщении.

Также были рассмотрены возможности повышения квалификации местных специалистов, привлечения дополнительных инвестиций и создания новых рабочих мест.

Министр призвал к своевременному обеспечению работников заработной платой, соблюдению требований законодательства страны и техники безопасности во время производства.

Отметим, что полный пакет акций ООО «Пакрут» с 2014 года принадлежать китайской корпорации China Nonferrous Metal International Mining Co., Ltd.

О выпуске первых золотых слитков из руды, добытой на месторождении Пакрут, китайская корпорация сообщила в самом начале 2017 года.

Первые же образцы аффинированного золота на этом предприятии были получены осенью 2015 года, и это было сделано в целях испытания оборудования.

В 2017 году золотоносный рудник Пакрут пострадал от снежных лавин: заводским установкам был нанесен значительный ущерб, что привело к приостановке работы предприятия.

Производство обогатительной фабрики было восстановлено только во втором квартале прошлого года, и 1 июля плавильный завод выпустил золотые слитки.

В прошлом году корпорация CNG заявила о вложении дополнительных $70 млн в разработку «Пакрута». До этого компания вложила в разработку рудника более $180 млн.

Срок полученной CNG лицензии на разработку рудника Пакрут истекает в 2030 году. До этого китайская корпорация планирует произвести 857 тыс. унций золота и 123 тыс. унций серебра.

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