Медиа-компания «Вечёрка» запустила Проект в защиту бездомных животных «Они тоже хотят жить в Душанбе», и выпустила в рамках него календарь под названием «Ты же можешь любить?!».

В календаре на 2019-2020 годы в качестве героев выступили известные душанбинцы с их любимыми питомцами, которые в своих высказываниях призывают сограждан к подобному уважению и любви ко всему живому на земле, уверяя, что каждое животное, которое проживает на планете Земля, имеет право на достойную жизнь и уважение.

1 /24

«В календаре размещены фотографии известных и уважаемых в Душанбе персон с их любимыми питомцами. Это один из компонентов большой кампании, цель которой призвать людей к милосердию по отношению к бездомным животным, научить детей и взрослых не мучать братьев наших меньших, а наоборот уважать и заботиться о них», - рассказывает главный редактор газеты «Вечерка» Гульнора Амиршоева.

Календарь полностью благотворительный, все доходы от его продажи пойдут в помощь бездомным животным, находящимся во временном приюте, говорит Амиршоева, инициатор создания календаря.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.