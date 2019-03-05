Приговором суда города Турсунзаде Дж. Султонов осужден на 12 лет и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Он уехал в Турцию в ноябре прошлого года через Москву и Киев и был задержан при попытке пересечения турецко-сирийской границы, а затем экстрадирован в Душанбе.

Житель города Турсунзаде, 23-летний Джурабек Султонов во время нахождения в трудовой миграции в Москве через соцсети ознакомился с идеями террористической организации "Исламское государство" (запрещена в Таджикистане) и поставил перед собой цель присоединиться к рядам боевиков, сообщает пресс-центр Генпрокуратуры Таджикистана.

В конце ноября прошлого года Султонов в сопровождении активного члена ИГ по имени «Абузар» уехал из Москвы в Киев, а оттуда в Стамбул. В начале декабря 2018 года он был задержан спецслужбами Турции при попытке нелегального пересечения границы этого государства с Сирией. А позже был экстрадирован в Таджикистан.

В июле прошлого года посол Турции в Душанбе Али Рафъат Куксал в ходе встречи с таджикским журналистами заявил, что ни один объявленный Таджикистаном в международный розыск преступник не найдет убежища в Турции.

«Нынешнее сотрудничество официального Душанбе с Анкарой во многих сферах, особенно в вопросах безопасности, прекрасное», - заявил тогда посол.

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