Компания Tcell объявляет о запуске новой опции – «Безлимитный Интернет». Абоненты тарифных планов Даркор 99, 159 и 199 теперь могут пользоваться всеми преимуществами Безлимитного Интернета, без ограничений по трафику! Опция предоставляет неограниченный трафик для поиска нужной информации, учебы, работы, и конечно, безграничного общения!

Для компании Tcell, главный приоритет в работе - желания и потребности абонентов. Одним из главных пожеланий и запросов к оператору является запуск мобильного интернета без ограничений трафика. Прислушиваясь к абонентам, Tcell запускает опцию «Безлимитный Интернет».

Опция доступна для абонентов тарифов Даркор 99, 159 и 199. Опцию «Безлимитный Интернет» можно подключить командой *290*8#, и по окончании основного пакета трафика получить неограниченный доступ в Интернет на скорости до 256 кб/с!

С опцией «Безлимитный Интернет», вам не придется контролировать и считать остаток трафика. Неограниченный трафик интернета позволит оставаться на связи 24/7, использовать все глобальные возможности Интернета.

Стоимость подключения опции – 20 сомони. Подключить опцию можно только при активном тарифном плане Даркор 99, 159 и 199.

Узнать более подробную информацию о «Безлимитном Интернете» и проверить ее совместимость с вашими тарифными планами и опциями, можно по короткому номеру 290 и на сайте компании: http://www.tcell.tj/internet/options-and-services/unlimited-internet.php

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.