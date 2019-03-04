Накануне первого весеннего праздника красоты, женственности и любви - Дня матери, «Ориенбанк» провёл акцию «Модарчон, ман шуморо дуст медорам!» («Мама, я тебя люблю!»). Цель акции – поздравить с наступлением весны прекрасную половину населения страны, а заодно напомнить мужчинам о том, чтобы не забыли поздравить своих любимых женщин - матерей, сестёр, жен с этим весенним праздником!
Весенняя акция прошла в четырех крупнейших городах Таджикистана – Душанбе, Худжанде, Бохтаре и Кулябе. Сотрудники банка напоминали своим клиентами и простым прохожим: «Скоро 8 марта, не забудьте поздравить маму!». И дарили людям цветы и фирменные шоколадки, на которых было написано «Модарчон, ман шуморо дуст медорам!».
Свои подарки в эти мартовские дни получили тысячи самых разных людей – женщин и мужчин, детей, молодых и пожилых горожан, работающих и пенсионеров. При этом на лицах большинства людей от неожиданности расцветали счастливые улыбки, а некоторые просто не могли сдержать слез радости: «Ой, это мне?... За что?... Спасибо вам!...».
Весна только началась, природа пробуждается после зимней спячки, а с ней пробуждаются новые надежды людей на счастливую жизнь и радость. Пусть таких теплых инициатив и неожиданных проявлений добра в нашем обществе будет больше! С наступающим праздником, дорогие наши мамы!
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