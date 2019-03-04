Бурак Озчивит заработал 380 тысяч долларов в Ташкенте, где он недавно побывал

На прошлой неделе секс-символ турецкого кино Бурак Озчивит посетил столицу Узбекистана для встречи со своими фанатами, а также, чтобы сняться в рекламе проекта по строительству нового центра. Таджикские фанатки одного из самых красивых мужчин в мире просто обзавидовались.

А мы задумались, а почему к нам не едут звезды?

В, казалось бы, лихие 90-е в Душанбе был настоящий бум звездных гастролей. Кто только к нам не приезжал – Араш, Авраам Руссо, Кристина Орбакайте, Катя Лель, группа «На-на», причем, несколько раз. Одним словом, легче перечислить тех, кто не был. Сейчас же визит какой-то звезды в лучшем случае раз в полгода – настоящее событие для культурной жизни столицы.

Причина №1: очень, очень дорогое удовольствие

Бурак Озчивит, например, за двухчасовой вечер с поклонницами заработал $379 тысяч.

Певица Гугуш несколько лет назад запросила у таджикских продюсеров гонорар в 100 тысяч евро за концерт. Денег таких не нашлось, поэтому она приняла приглашение от Кувейта, который заплатил ей 200 тысяч евро. К слову, билеты на ее концерт были распроданы всего за 45 минут, а их стоимость на первые ряды колебалась в районе 4 тысяч евро, на задние - 200 евро.

На сегодняшний день звезды средней величины запрашивают гонорары от 35 тысяч евро. Кстати, согласно принятой международной системе, все расчеты ведутся только в евро.

Помимо гонорара, на плечи приглашающей стороны падают расходы, связанные с пребыванием артиста и его команды в стране: перелет, проживание в апартаментах в одной из фешенебельных гостиниц столицы, питание, транспортная система. Сопровождающая команда певицы Гугуш, опять же, составляет ни много ни мало 18 человек.

Не стоит также забывать про расходы по техническому райдеру артиста. Например, хочет он иметь в гримерке столовую воду с газом и долькой лимона. Не с двумя, не с половинкой, а именно одной долькой. И требования эти нужно выполнять.

Отдельная статья расходов – аренда концертных залов. Колеблется она от 15 до 50 тысяч сомони.

Самый бюджетный вариант – это аренда зала в госфилармонии. Самая дорогая, несмотря на относительно небольшую вместительность зрительского зала, Sooroosh media в бизнес центре Vefa. И это только аренда. Звуковое и световое оборудование, прописанные в техническом райдере каждого артиста, завозить нужно отдельно, как и проработать вопросы рекламы в СМИ.

Все эти расходы могут покрыть только инвестиции крупных спонсоров, а вкладывать их в развитие культурной отрасли страны у нас пока не модно.

Причина №2: слабо развитая продюсерская система

Министерство культуры Таджикистана в ближайшем будущем планирует лицензировать сферу гастрольно-концертной деятельности страны, чтобы заниматься ею могли только профессиональные продюсерские (ивент) компании.

- Некоторые компании берутся за осуществление гастрольно-концертной деятельности и делают это крайне непрофессионально. Могут гонорар не выплатить артистам или концерт провести на неподобающем уровне. Такие выходки могут порядочно подпортить доверие к нашей стране, - сообщает источник в Министерстве культуры РТ.

Он также подчеркнул, что продюсерские компании прежде, чем приглашать того или иного зарубежного артиста, должны провести анализ рынка на его востребованность, чтобы самим потом не попасть впросак с низкой продажей билетов.

Зрительский зал Амфитеатра Asia-Plus

Причина №3: нет хороших концертных залов

В Душанбе практически нет хороших залов, отвечающих современным требованиям концертной деятельности. Обычно, концерты проводят в Киноконцертном зале «Борбад», Таджикской государственной филармонии, Амфитеатре.

Ни один из них не соответствует международным критериям сцены, звука, зрительских мест. Исключение – концертный зал Sooroosh Hall в БЦ "Vefa", который отстроен по современным техническим требованиям концертных залов. Правда, вместительность в нем невысокая.

Тема вместительности залов вообще чувствительная для наших концертных залов. Максимальное количество зрительских мест – 1800 – имеет только концертный зал «Борбад», тогда как в мире принято собирать концерты в залах, вмещающих не менее 4 тысяч зрительских мест. Такое количество зрителей могут собрать только площадки под открытым небом наподобие столичного комплекса Наврузгох.

Потап и Настя Каменских на концерте на площади 800-летия Москвы в Душанбе Asia-Plus

Причина №4: тенденция к корпоративным гастролям

Во всем мире, и Таджикистан не исключение, пошла мода на корпоративные или частные гастроли. Это когда звезды дают небольшие по масштабам концерты в клубах и ресторанах. Артисты с удовольствием принимают такого рода приглашения, продюсерские компании с удовольствием делают такие предложения.

Во-первых, это дешевле. Артист обычно приезжает с узким сопровождающим кругом, а значит расходы, связанные с пребыванием в стране, сокращаются в разы. Во-вторых, продать билеты небольшой аудитории, пусть и по высоким ценам, легче, чем продавать многотысячные залы. К тому же, вопрос аренды зала отпадает сам собой, а само заведение, в котором проводится концерт, дополнительно зарабатывает за счет продажи еды и напитков.

Поэтому, если спонсор находится, звезды приезжают на корпоративные концерты в клубы Душанбе, иногда Худжанда. Ну а с большими концертами, как с большими детками, бедки большие, вот и не едут к нам звезды.

Концерт Natana в Душанбе в аквапарке "Дельфин", 2018 год Asia-Plus

А у соседей полный аншлаг

Если сравнить афишу мероприятий Душанбе с нашими соседями – Алматы, Ташкентом и Бишкеком, мы – явные аутсайдеры.

Этой весной в Алматы состоится шоу трендсеттера танцевальной музыки Monatikа, группы «Би-2», большой тур участников пятого сезона шоу «Танцев», российского исполнителя Григория Лепса, группы «Баста», Валерия Меладзе.

Григорий Лепс и группа «Баста» продолжат свой тур в Бишкеке, а начнет весенний тур концертов в столице Кыргызстана узбекская певица Озода и российские исполнители Rauf & Faik.

В Ташкенте этой весной состоятся концерты российской исполнительницы Славы, Светланы Лободы, азербайджанского певца Emin'a, концерт японской пианистки Кейко Мацуи, а также выступят резиденты Stand Up и участники «Петросян-шоу» и «Кривого зеркала».

В Таджикистан этой весной приедет певица Согдиана, на открытие радиостанции «Новое радио».

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