Ёдгор Файзов сегодня, 4 марта, единогласно выбран председателем области ГБАО, сообщает пресс-служба председателя ГБАО.

"Народные депутаты маджлиса Горно-Бадахшанской Автономной области единогласно подтвердили кандидатуру Ёдгора Файзова на посту председателя ГБАО на основании указа президента Эмомали Рахмона от 25 февраля 2019 года”, - сообщил «АП» Голиб Ниятбеков, пресс-секретарь председателя области.

Ёдгор Файзов был назначен на пост исполняющего обязанности главы ГБАО 1 октября 2018 года. Областной маджлис народных депутатов ГБАО должен был избрать нового главу области 5 декабря, но тогда дата выборов была перенесена на неопределённое время.

Напомним, 15 сентября прошлого года на встрече с активом ГБАО по итогам своего рабочего визита Эмомали Рахмон раскритиковал местные власти и силовые структуры за бездействие в отношении преступных группировок.

Президент дал месячный срок для наведения порядка в области, а уже 18 сентября снял с должностей 4 заместителей председателя области, мэра города Хорога, председателей районов Рушан и Рошткала.

По поручению президента, с занимаемых должностей были освобождены председатель областного суда, УМВД, начальники ГАИ города Хорога и районов ГБАО.

А 1 октября 2018 года президент сменил и главу области Шодихона Джамшеда. Пост исполняющего обязанности главы ГБАО тогда занял Ёдгор Файзов.

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