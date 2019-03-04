Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов в Дохе в минувшее воскресенье встретился с главой делегации движения "Талибан" Барадаром Ахундом и обсудил с ним процесс мирного афганского урегулирования, а также оказание экономической помощи Афганистану, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на Интерфакс.

В переговорах в Катаре также участвовал спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматилла Иргашев, говорится в заявлении талибов для СМИ, на которое ссылается российское издание.

Делегация Узбекистана заявила о своей готовности сотрудничать ради мира в Афганистане и продолжать работу по оказанию помощи в экономическом секторе страны, говорится в сообщении.

Представители Ташкента также заявили, что Узбекистан "не желает вмешиваться во внутренние дела Афганистана".

Ахунд со своей стороны заявил, что талибы приветствуют усилия Узбекистана, направленные на мирное урегулирование и благодарят за экономическую поддержку Афганистана.

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