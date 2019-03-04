Президент Федерации футбола Таджикистана Рустам Эмомали избран членом Исполнительного комитета Олимпийского совета Азии (Olympic Council of Asia).

38-я Генеральная Ассамблея ОСА, где прошли выборы руководящего состава, Исполнительного комитета и представителей постоянных комиссий на период 2019-2022 годы прошла в Бангкоке, сообщает Федерация футбола Таджикистана.

Единогласным решением членов совета президентом ОСА на новый четырехлетний срок вновь избран шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах из Кувейта.

Президент ФФТ Рустам Эмомали вошел в новый состав Исполкома ОСА. В предыдущем цикле президент ФФТ был членом комитета по международным отношениям ОСА.

Таджикистан на прошедшей Генеральной Ассамблее ОСА в Бангкоке представляли вице-президент Национального олимпийского комитета страны Ахтам Абдуллозода и генеральный секретарь НОК РТ Мухаммадшо Абдуллозода.

Олимпийский совет Азии – международная олимпийская организация, включающая в настоящее время 45 национальных олимпийских комитетов Азии. Штаб-квартира ОСА расположена в Кувейте.

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