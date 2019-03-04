Глава Хатлонской области Курбон Хакимзода в субботу, 2 марта провел выездной прием граждан в районе Дусти.
Глава области выслушал 14 жителей района по вопросам выделения земельного участка под жилье, строительства различных коммерческих объектов, очистки водосбросных каналов.
Решить проблемы, с которыми граждане обратились к нему, глава области поручил соответствующим структурам в минимальный срок и информировать его о результатах.
После приема граждан глава области анализировал все отрасли народного хозяйства района.
Глава области выразил недовольство состоянием культурно-развлекательного парка района, которое не соответствует сегодняшним требованиям.
Хакимзода поручил руководству района навести порядок в этом парке в самое ближайшее время.
Председателю района Нурмухамаду Саидзода и его первому заместителю он поручил за свой счет отремонтировать два основных входа в парк.
«Если вы сами - два первых лица района - покажите пример и внесете свой вклад, то другим будет пример и за вами последуют другие руководители районных учреждений», - подчеркнул глава области.
Критике подверглась и сфера промышленности района, в частности, за снижение производства промышленных продуктов в январе текущего года.
Хакимзода отметил, что из 12 промышленных предприятий района 8 не работала, а остальные снизили уровень производства.
В этом вопросе он также поручил решить все проблемы в ближайшие сроки.
А что планирует сделать сам глава Хатлона?
Напомним, председатель Хатлонской области Курбон Хакимзода на встрече с активистам района Шахритус 10 февраля также отметил, что руководители должны показать пример другим. И многие руководители уже приступили к реализации сових проектов.
В частности, глава района Кушониен Джаббори Гафор сказал, что их семья планирует отремонтировать автодорогу местного значения в джамоате «Бохтариён», построит автозаправочную станцию и баню.
Председатель Пянджского района Махмадюнус Сайфиддинзода отметил, что его семья и родные планируют провести капитальный ремонт Дворца культуры джамоата «Сайфиддини Кабут», построить хранилище для сельхозпродуктов и цех по производству консервов.
Председатель района Джалолиддини Балхи Убайдулло Файзулло сообщил, что он и его родные тоже будут строить объекты, в частности предприятия, чтобы организовать много рабочих мест для жителей района.
Председатель Явана Амирбеки Темур сказал, что в одном из дальних кишлаков построит медпункт, а также при помощи своих братьев откроет два класса в школе района Кушониён, откуда он родом:
- По окончании строительства я сообщу, какую сумму на эти работы мы потратили, - сообщил председатель Явана.
Зафар Файзуллозода, председатель района Кубодиён, планирует при поддержке своих близких отремонтировать дорогу села “Файзулоев”, а также провести освещение кишлака.
А Рамазон Оймахмадзода, председатель района Шаартуз, планирует произвести укладку плит на дорожках парка района.
А вот что планирует сделать сам Курбон Хакимзода (и планирует ли) для области - не известно, он об этом распространяться не стал.
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