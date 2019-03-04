Перед представителями государственных учреждений Таджикистана с презентациями выступили стипендиаты 8-й группы проекта JDS, которые вернулись из Японии летом 2018 года.

Проект выполняется со стороны Агентства государственной службы при президенте Таджикистана при финансовой поддержке правительства Японии. Координацию проекта оказывает Японский центр международного сотрудничества (JICE) под руководством Офиса JICA в Таджикистане.

Пять вернувшихся стипендиатов, которые получили степень магистра, являются сотрудниками министерств иностранных дел, экономразвития и торговли, транспорта и Национального банка Таджикистана.

Они поступили в магистратуру университетов Японии в 2016 году и изучали предметы, связанные с развитием Таджикистана.

На отчетной сессии два стипендиата представили результаты своих исследований и предложения своим организациям. Они также поделились с участниками заседания своим опытом в Японии и будущими планами в карьере.

Директор Агентства госслужбы Таджикистан Джума Давлатов, как председатель Управляющей Комиссии проекта JDS, выразил большие надежды на стипендиатов, сказав, что получение степени магистра было только началом их значительного вклад в страну, и пожелал им удачи в их карьере.

Томохиро Накагаки, советник посольства Японии, также выразил большие надежды на выпускников в улучшении качества жизни в Таджикистане.

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Хидеки Танабе, главный представитель офиса Японского агентства международного сотрудничества (JICA), поприветствовал вернувшихся в страну стипендиатов и заявил, что для дальнейшего развития Таджикистана нужны специалисты с более широкой картиной мира, такие как они.

После заседания состоялось собрание Ассоциации выпускников JDS, на котором были обсуждены вопросы более эффективного управления ассоциацией и возможные дальнейшие мероприятия.

Углубляя взаимодействие между членами, ассоциация планирует внести свой вклад в развитие Таджикистана и расширить отношения между Таджикистаном и Японией посредством мероприятий, использующих преимущества опыта и достижения обучения в Японии.

Задачи JDS заключаются в поддержке развития человеческих ресурсов Таджикистана, с опором на молодых государственных служащих, и укреплении двусторонних отношений между Таджикистаном и Японией. Этот проект характеризуется разработанной структурой, которая определяет области исследований и направлении обучения, ориентированных на важные вопросы развития в Таджикистане. Ожидается, что выпускники проекта JDS будут будущими лидерами страны и будут участвовать в разработке и осуществлении политики в области социального и экономического развития с использованием полученных академических знаний и навыков в Японии.

На сегодня в Японию было отправлено 52 стипендиата по программе магистратуры и 2 стипендиата по программе докторантуры. В настоящее время 16 из них учатся в университетах Японии, а 38 стипендиатов возвратились в Таджикистан со степенями магистра и способствуют развитию Таджикистана. Только государственные служащие, которые принадлежат к целевым организациям проекта, могут подать заявку на эту стипендию.

Помимо JDS, правительство Японии предоставляет несколько стипендий и учебных программ в Таджикистане, таких как стипендии правительства Японии (Monbukagakusho: MEXT) и краткосрочные тренинги JICA.

JICA начало свое техническое сотрудничество с Таджикистаном в 1993 году путем приглашения госслужащих Таджикистана для обучения в Японии с целью получения знаний и опыта по государственному управлению и макроэкономическому развитию. На начало 2018 года общее количество участников Программы совместного создания знаний JICA, ранее называемой «Тренинг – курсы», превысило 2200 человек. В 2006 году был открыт офис JICA в Таджикистане, и с того времени динамично реализуются различные проекты грантовой и технической помощи в таких секторах как сельское хозяйство и сельское развитие, обеспечение питьевой воды, здравоохранение, транспорт, энергетика, наращивание потенциала, а также продвижение малого и среднего бизнеса. В настоящее время проектный портфель JICA в Таджикистане составляет 35 проекта на общую сумму более 349,6 млн. долларов США (82 млн. долларов США технической помощи и 267,6 млн. долларов грантовой помощи), из которых 11 проектов являются действующими.

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