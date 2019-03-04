Инспектор УГАИ МВД Таджикистана, прапорщик милиции Гайратджон Курбанов приговорен к 8 годам лишения свободы за смертельный наезд на пешехода, сообщает пресс-центр Генпрокуратуры Таджикистана.

В середине лета прошлого года, находясь за управлением автомобиля марки Toyota MR-2 в состоянии алкогольного опьянения на дороге район Рудаки - Душанбе на большой скорости сбил пешехода Шавката Азизова.

Азизов от полученных травм скончался по дороге в больницу.

Отметим, что машина Toyota MR-2 принадлежала брату Курбанова, и водил он ее без соответствующего разрешительного документа.

Приговором суда района Рудаки Гайратджон Курбанов был осужден сроком на восемь лет с лишением права водить автомашины сроком на 10 лет.

По данным МВД, в 2018 году в республике были зафиксированы 1 тыс. 285 ДТП, в результате которых погибло 395 человек и 1 тыс. 357 получили травмы различной степени.

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