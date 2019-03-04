По меньшей мере, 20 человек погибли и 10 пропали без вести в результате наводнения, обрушившегося на южные районы Афганистана.
По данным Reuters, среди жертв паводка много детей, повреждения получили более 2 тыс. домов.
По данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов, от ливневых паводков пострадали шесть округов и столица провинции Кандагар. Во многих местах были размыты автомобильные дороги, разрушена инфраструктура. Только в одном городе Кандагар около 600 домов были повреждены или разрушены паводковыми водами.
Наводнение началось поздно вечером 2 марта после проливных дождей, и специалисты называют его самым сильным за последние семь лет.
Сообщается, что в городе Кандагар и на прилегающих к нему территориях выпало 97 мм осадков.
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