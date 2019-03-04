Обильные осадки, выпавшие в горных районах Таджикистана, и потепление погоды в последние дни провоцируют опасность схода лавин и камнепадов.

По словам руководителя пресс-центра КЧС Таджикистана Умеды Юсуфи, наиболее напряженная обстановка сохраняется на автодорогах Душанбе-Таджикабад, Душанбе-Айни, Хорог-Ишкашим.

«Так, за минувшие сутки на территориях Рушанского, Рошткалинского, Шугнанского и Ишкашимского районах ГБАО, Таджикабадского и Варзобского районов были зафиксированы 76 случаев схода снежных лавин», - сообщила она.

Для расчистки автодорог дорожными службами Минтранспорта и компании IRS была выделена спецтехника, которая ведет работы по ликвидации стихийного бедствия.

Для обеспечения безопасности водителей на трассе и оказания экстренной помощи в нештатных ситуациях разные участки автодорог регулярно патрулируются спасателями отрядов быстрого реагирования КЧС.

Комитет еще раз убедительно просит население воздержаться от поездок, походов на лавиноопасные участки, быть бдительными и осторожными.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, и каких-либо несчастных случаев на автодорогах, граждане могут обратиться по телефонам оперативного дежурного КЧС: 93 880 28 19, 221-91-19, 223-13-11.

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