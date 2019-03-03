Сегодня день рождения великого музыканта, народного гафиза Таджикистана Акашарифа Джураева.
Он родился 125 лет назад, но его песни близки таджикскому народу и сегодня.
Он играл на самых разнообразных музыкальных инструментах, пел своеобразно, но вместе с тем так понятно, что его песни сразу запоминались.
Был прекрасным воспитателем и отличным педагогом, трудился для развития таджикского искусства и подготовки национальных кадров.
Он был одним из первых таджикских певцов, которые своими песнями сближали народы мира. Его песни не имели границ. Они пелись и поются в Иране, Афганистане, Индии, Узбекистане, на Кавказе и даже в Европе и Америке.
Его композиции совершенствуются, и теперь их в Таджикистане поют современные певцы на другой манер, но все также их легко запомнить и подпевать.
И это ещё раз доказывает, что песни Акашарифа Джураева не умирают, они навеки остались в памяти таджикского народа.
Песня «Додаракам»
Эту песню знают многие, и многие в 80-х годах впервые услышали ее в исполнении советской и узбекской певицы Насибы Абдуллаевой.
Однако ее в далекие советские годы спел Акашариф Джураев. Вот так она звучала в его исполнении:
А вот так ее пела Насиба Абдуллаева.
Песня "Сабзаке дона, дона"
Эта песня в прошлом году звучала повсюду: легкая, задорная, под нее так и хочется пуститься в пляс. В исполнении Дамирбека Олимова она звучит так:
А вот так она звучала в исполнении Акашарифа Джураева
Песня "Калабанди"
Ее спел оперный певец Бурхон Маматкулов в сопровождении камерного оркестра под руководством Толиба Шахиди
А в исполнении Акашарифа Джураева она звучала так:
Песня "Менолад дилам"
И еще одна песня, которая была прекрасна и в исполнении Акашарифа Джураева и в ее новой интерпретации.
Так она звучала в те далекие годы:
А так она звучит сегодня в исполнении легендарного Далера Назарова
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Сароянда Манижа барои кӯмак ба қурбониёни хушунат замимаи алоҳида фаъол намуд
Музокироти Тоҷикистон бо Иттиҳоди Аврупо барои содироти маҳсулот бидуни боҷи гумрукӣ
Тоҷикистон барои табдили номи милитсия ба политсия маблағгузор меҷӯяд
Роҳи Душанбе – Хуҷанд боз баста шуд. Дар роҳ тарма фаромадааст
Дар Наврӯз ҳаракати нақлиёт дар маркази Душанбе қатъ карда мешавад
Саломатии бинокори масҷиди Душанбе, ки дар шӯъбаи эҳё бистарӣ буд, беҳ шудаст
Маоши вакилони тоҷику ӯзбек чанд аст?
Амрико кӯмаки молиявӣ ба Ӯзбекистонро се баробар зиёд намуд
Президенти Тотористон дар арафаи Наврӯз ба Душанбе меояд
Дар Тоҷикистон чӣ миқдор нафт истеъмол мешавад ва кӣ онро ворид менамояд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста