Сегодня день рождения великого музыканта, народного гафиза Таджикистана Акашарифа Джураева.

Он родился 125 лет назад, но его песни близки таджикскому народу и сегодня.

Он играл на самых разнообразных музыкальных инструментах, пел своеобразно, но вместе с тем так понятно, что его песни сразу запоминались.

Был прекрасным воспитателем и отличным педагогом, трудился для развития таджикского искусства и подготовки национальных кадров.

Акашариф Джураев

Он был одним из первых таджикских певцов, которые своими песнями сближали народы мира. Его песни не имели границ. Они пелись и поются в Иране, Афганистане, Индии, Узбекистане, на Кавказе и даже в Европе и Америке.

Его композиции совершенствуются, и теперь их в Таджикистане поют современные певцы на другой манер, но все также их легко запомнить и подпевать.

И это ещё раз доказывает, что песни Акашарифа Джураева не умирают, они навеки остались в памяти таджикского народа.

Песня «Додаракам»

Эту песню знают многие, и многие в 80-х годах впервые услышали ее в исполнении советской и узбекской певицы Насибы Абдуллаевой.

Однако ее в далекие советские годы спел Акашариф Джураев. Вот так она звучала в его исполнении:

А вот так ее пела Насиба Абдуллаева.

Песня "Сабзаке дона, дона"

Эта песня в прошлом году звучала повсюду: легкая, задорная, под нее так и хочется пуститься в пляс. В исполнении Дамирбека Олимова она звучит так:

А вот так она звучала в исполнении Акашарифа Джураева

Песня "Калабанди"

Ее спел оперный певец Бурхон Маматкулов в сопровождении камерного оркестра под руководством Толиба Шахиди

А в исполнении Акашарифа Джураева она звучала так:

Песня "Менолад дилам"

И еще одна песня, которая была прекрасна и в исполнении Акашарифа Джураева и в ее новой интерпретации.

Так она звучала в те далекие годы:

А так она звучит сегодня в исполнении легендарного Далера Назарова

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