Ветеран Великой Отечественной войны, участник освобождения Сталинграда, а затем Украины и Кёнигсберга, полковник в отставке Халил Расулов скончался сегодня днем, у себя в квартире в Душанбе. Халил Муминович оставался единственным участником Сталинградской битвы, проживающим в столице.
Халил Муминович Расулов всю войну прошел в составе 1-го батальона 1051-го стрелкового полка 300-й стрелковой дивизии. Уроженец кыргызского Оша, Халил Расулов после окончания педагогического училища в Ташкенте получил бронь, освобождающую от воинской службы, но добровольно пошел на фронт.
В числе других порядка двухсот новобранцев Халила Муминовича направили в Ташкентское пулеметно-минометное училище, в группу минометчиков. 4 октября 1942 года его дивизию направили на Сталинградский фронт.
Халил Расулов являлся кавалером двух орденов – Красной Звезды и Отечественной войны II степени. Всего у него 5 орденов и более 30 медалей, среди которых «За оборону Сталинграда», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией». В 1950 году по приказу Сталина для укрепления госграницы было приказано мобилизовать офицеров-фронтовиков, и Х.Расулов выбрал службу в таджикском погранокруге.
В 1955 году Х.Расулов ушел в отставку, в звании майора, но остался жить в Таджикистане. При прохождении переподготовки в 65–66-м годах, ему было присвоено звание подполковника. В 1995 году Халил Расулов принимал участие в юбилейном параде в Москве в честь 50-летия Победы в ВОВ, где ему было присвоено очередное воинское звание - полковник.
Халил Муминович воспитал двух сыновей и дочь.
Он скончался сегодня, 2 марта в Душанбе, после непродолжительной болезни. Завтра, 3 марта, у его дома (ул. Дилкушо, бывшая Шестопалова) в 10.30 состоится памятный митинг, а затем Халил Муминович будет похоронен на городском кладбище.
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