Милиция Душанбе в течение нескольких часов смогла задержать молодого человека, который вечером 1 марта в центре Душанбе жестоко избил девушку.

Видео с избиением девушки появилось в Facebook вечером 1 марта и вызвало шквал негативных реакций.

На видео видно, как в центре города парень вытаскивает девушку из багажника машины. Он тянет ее за волосы и пересаживает в салон авто. После этого, девушку, которая плакала и кричала, парень продолжает жестоко бить руками и ногами.

УМВД по городу Душанбе сегодня сообщает, что сразу после появления видео в управлении было проведено оперативное совещание и создана оперативно-следственная группа, которая буквально через 2 часа задержала парня.

Им оказался 23-летний житель столицы Азизов Хуршед Абдунаимович.

Как сообщает УМВД, Хуршед Азизов примерно в 6 часов утра 1 марта вблизи ресторана «Галакси» (ул. С.Носири) избивая, засунул свою знакомую, 23-летнюю жительницу столицы в багажник машины Toyota Camry (госномер 0436 НН 01). Затем Азизов вытащил девушку из багажника, посадил в салон машины и продолжил избивать, нанеся удары по всему телу девушки руками и ногами.

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В отношении Азизова возбуждено уголовное дело по статье 237 ч. 2 УК РТ (хулиганство). В настоящее время он находится в ИВС УМВД по городу Душанбе.

О том, что стало причиной такого жестокого обращения, и как сейчас чувствует себя девушка, не сообщается.

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