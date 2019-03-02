Милиция Душанбе в течение нескольких часов смогла задержать молодого человека, который вечером 1 марта в центре Душанбе жестоко избил девушку.
Видео с избиением девушки появилось в Facebook вечером 1 марта и вызвало шквал негативных реакций.
На видео видно, как в центре города парень вытаскивает девушку из багажника машины. Он тянет ее за волосы и пересаживает в салон авто. После этого, девушку, которая плакала и кричала, парень продолжает жестоко бить руками и ногами.
УМВД по городу Душанбе сегодня сообщает, что сразу после появления видео в управлении было проведено оперативное совещание и создана оперативно-следственная группа, которая буквально через 2 часа задержала парня.
Им оказался 23-летний житель столицы Азизов Хуршед Абдунаимович.
Как сообщает УМВД, Хуршед Азизов примерно в 6 часов утра 1 марта вблизи ресторана «Галакси» (ул. С.Носири) избивая, засунул свою знакомую, 23-летнюю жительницу столицы в багажник машины Toyota Camry (госномер 0436 НН 01). Затем Азизов вытащил девушку из багажника, посадил в салон машины и продолжил избивать, нанеся удары по всему телу девушки руками и ногами.
В отношении Азизова возбуждено уголовное дело по статье 237 ч. 2 УК РТ (хулиганство). В настоящее время он находится в ИВС УМВД по городу Душанбе.
О том, что стало причиной такого жестокого обращения, и как сейчас чувствует себя девушка, не сообщается.
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Кулли ахбор
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Адвокат2
Можно по статье захват заложника чтобы другие не брали пример. Ато какойто беспредел получается.
chappy3
В Фейсбуке, в группе "Мы - Таджикистанцы" - пользователи нашли скрин новостей, датируемых 2012 годом. Там также фигурировало данное животное за избиение и холодное оружие. Видимо Парви начали давать отпор, вот он со своими дружками и начал "доминировать" над девушками
Бехруз3
Уважаемая редакция! Можете дать широкую огласку этого инцедента. Дать информацию о Хуршеде Азимове больше. Чем занимается, кто вырастил такого не культурного "человека"!? И проследить ситуацию до конца судебного процесса!