С 11 по 15 марта в Душанбе будет проходить серия мероприятий, посвященных 100-летию Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК), сообщили «АП» в Таджикском государственном институте культуры и искусств имени Турсунзаде (ТГИКИ).
По данным источника, в мероприятиях ожидается участие более 40 представителей ВГИК из числа руководства, преподавателей и студентов.
«Мероприятия начнутся 12 марта с пресс-конференции с руководством этого российского вуза. Также в этот день запланирована церемония подписания соглашения о сотрудничестве между ВГИК и ТГИКИ», - сообщил источник.
Дни ВГИК в странах СНГ проводятся при поддержке Минкультуры России и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.
В рамках мероприятий планируются выставка работ студентов и педагогов художественного факультета ВГИКа, фотовыставка, кинопоказы, мастер-классы, концерты и совместные занятия учащихся двух институтов.
«Профессоры и преподаватели старейшего российского кинематографического вуза проведут для своих таджикских коллег мастер-классы, встречи, круглые столы. В театре имени Лохути будет представлен спектакль «Пять вечеров» в исполнении студентов актерской мастерской народного артиста России В. Фокина», - сообщили в ТГИКИ.
Всего, по данным источника, планируется проведение более 20 мероприятий.
Запланированы также встречи руководства ВГИК с министром культуры, министром образования и науки и с председателем Комитета по телевидению и радиовещанию Таджикистана.
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