В Узбекистане, где число иностранных гостей в 2018 году перевалило за 6 млн человек, решили сделать большую ставку на паломнический туризм.
Здесь к лету 2019 года решили открыть десятки комнат для омовения и молитв, которые, в основном, будут расположены в аэропортах, вокзалах и на заправочных станциях.
Подобное поручение прозвучало от уст президента Шавката Мирзиёева еще в прошлом году. Что именно к сегодняшнему дню успели сделать в стране, узнайте в нашем очередном сюжете.
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